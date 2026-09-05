「自分としても相当な覚悟で臨まなければいけない」――10月7日にスタートするフジテレビ系ドラマ『ポリティカルパン』(毎週水曜22:00～)に、渡部篤郎が出演する。石原さとみ、高橋一生、河合優実に続く4人目のメインキャストとして、物語を影から動かす謎の情報屋を演じる。

同作は、石原演じる“女ルパン”こと如月弥生が政界に潜り込み、ダークな“政治の金”を奪い取る、金も心も盗み盗まれる怪盗エンターテインメント。脚本は『アンナチュラル』『MIU404』『フェンス』などを手掛けた野木亜紀子氏が担当し、石原とは『アンナチュラル』以来約8年ぶりのタッグとなる。

渡部篤郎

渡部篤郎、“政治の金”を盗むための情報を流す謎の男

渡部が演じる乾は、独自の情報網を使い、“ニッポニア政界”のあらゆる情報を収集して流す謎の情報屋。

そのうわさを聞きつけて乾のもとを訪れた弥生から、“政治の金を盗む”という目的を聞かされると、面白半分で政界の情報を提供するようになる。弥生の盗みを支える重要人物となる一方、乾自身にも果たしたい“大きな目的”があるようで、その真意は謎に包まれている。

渡部が野木氏の脚本作品に出演するのは今回が初。フジテレビ系では『ルパンの娘』シリーズや『さよならノワール』などに出演してきたが、今作では“女ルパン”を陰から動かす情報屋という新たな役どころに挑む。

「石原さとみさん、高橋一生さん、河合優実さんと一緒に」

出演が決まった渡部は、すでに発表されているメインキャストの名前を聞いた時から、作品への並々ならぬ期待と緊張感を抱いていたという。

石原、高橋、河合について「素晴らしい俳優さんたち」と評し、「一緒に自分が演じるということを聞いて、自分としても相当な覚悟で臨まなければいけないと思いました」とコメント。さらに、脚本を手掛ける野木氏についても「ヒットメーカーの野木さん」とし、「本当に優れた方たちがタッグを組んでいますので、絶対に面白い作品になると感じています」と手応えを語る。

そして、キャスト発表はまだ続くようで、渡部は「これから発表になるキャストの方たちも、相当なメンバーが登場していきます」と予告。「ぜひそこにもご期待ください」と呼びかけている。

野木亜紀子氏が渡部篤郎を“当て書き”

北野拓プロデューサーにとって、渡部は「いつかご一緒したいと願い続けてきた」俳優だったという。念願かなって謎の情報屋役を託すことになり、「身が引き締まる思いです」と明かす。

撮影現場での渡部については、野木氏の脚本を深く理解した上で「コミカルからシリアスまで幅広い演技を的確に披露してくださり、作品のクオリティを支えていただいています」と絶賛。さらに、乾というキャラクターは野木氏が渡部をイメージして“当て書き”していることも明かした。

だからこそ、北野Pは「いろんな渡部さんの魅力を楽しんでいただける作品になっていると思います」と期待。弥生に情報を与えながら、その裏では自らの“大きな目的”を抱える乾が、物語をどのように動かしていくのか注目される。

【編集部MEMO】

渡部篤郎は、1968年5月5日生まれ、東京都出身。俳優として映画、ドラマで幅広い役柄を演じ、フジテレビ系では『ルパンの娘』シリーズ、『さよならノワール』などに出演。今後は2026年後期のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』、Netflixシリーズ『ダウンタイム』、DMM TV『幸せカナコの殺し屋生活2』などへの出演を控えている。

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