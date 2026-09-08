乃木坂46賀喜遥香 大好きなアンパンマンと初対面で人見知り!?「無邪気さを失っていたわ」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。9月3日（木）の放送では、大好きなアンパンマンと共演した際の裏話を語りました。

＜生徒（リスナー）からのメッセージ＞

「遥香先生の大好きなアンパンマンと一緒にお仕事をしていましたね！ 公開された動画を観ましたが、アンパンマン愛が溢れるコメントで素敵でした。アンパンマンと一緒に『サンサンたいそう』を踊っている遥香先生も幸せそうで、とてもかわいかったです！」（東京都）

◆アンパンマンとの初対面に歓喜！

賀喜：ありがとうございます！ 今、公開中の映画「それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星」の特別インタビュー映像に登場させていただいておりまして。そこで、アンパンマンと対面させていただきました。うれしかった～！ ステージの上にいるアンパンマンに会えることはあっても、1対1でアンパンマンとミーグリ（ミート＆グリート）みたいな、握手会のような状況になることがなかなかないから（笑）。

それで「アンパンマン、昔から観ていて、今日会えたのがすごくうれしくて……」って言ったら、アンパンマンが「僕も！」みたいな感じでガッツポーズをしてくれて！「あぁ、うれしい……どうしよう」みたいな（笑）。スーパー人見知りしちゃって（笑）。

子どもの頃だったら「アンパンマンだ！ アンパンチして！」っていけただろうに、大人になっちゃったから、「あっ、よろしくお願いします……」みたいな（笑）。無邪気さを失っていたわ。

アンパンマンと一緒に「サンサンたいそう」を踊った動画がYouTubeにあがっているんですけど、小さいときから観ていたから全然踊れるし、そんなことがあるなんて思ってもみないじゃないですか（笑）。そして、アンパンマン愛を語らせていただいたインタビュー映像もYouTubeにあがっているので、良かったら観てみてください！ 私がいっぱいしゃべっています！

またアンパンマンに会えるように私も頑張らなきゃ。“乃木坂46のアンパンマン”として頑張るぞ（笑）！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info