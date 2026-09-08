スターバックス コーヒー ジャパンは9月9日より、アウトドアブランド「and wander」と初のコラボレーションコレクションを展開する。

and wander×Starbucks

「a wander in the stars」をコンセプトに、and wanderならではの機能性とデザイン性を取り入れたアイテムを展開。星空をモチーフにしたオリジナルアートワークを施したボトルや、夜間の視認性を高めるリフレクターを取り入れたアイテムなど、コーヒーとともに自然を楽しめる商品を揃えるという。

コーヒーとともに自然を楽しむ全22商品

「and wander + STARBUCKS ステンレス山専用ボトル ネイビー500ml」(7,200円)は、コラボレーションオリジナルのアートワークを全面に施したサーモス社の山専用ボトル。コップ付きの保温・保冷ボトルで、容量は0.5L。保温は6時間で77℃以上、保冷は6時間で10℃以下をキープするという。グローブでも扱いやすいボディリングや、衝撃を和らげる底カバーを備え、重量は約0.28kgと軽量に仕上げている。

and wander + STARBUCKS ステンレス山専用ボトル ネイビー500ml 7,200円

「and wander + STARBUCKS ステンレスToGoボトル 473ml」(5,700円)は、スターバックス定番のペーパーカップをモチーフにした形状のボトル。ネイビーは星空をイメージしたプリント、ベージュはシンプルなデザインを採用し、背面にはand wanderのブランドメッセージを施している。広い口径で、ドリンクを注ぎやすく洗いやすいほか、氷を入れる際にも便利だという。カラーはネイビーとベージュを用意する。

and wander + STARBUCKS ステンレスToGoボトル 473ml 5,700円

「and wander + STARBUCKS ナイロンタフタフーディージャケット」(40,700円)は、軽やかな着心地と耐久性を両立したライトアウター。高密度タフタに撥水加工を施しており、小雨や汚れを気にせずデイリーからアウトドアまで幅広く使えるという。夜間の視認性を高めるリフレクターステッチを取り入れ、前身頃にはスターバックスサイレンロゴとand wander HIKING CLUBのロゴをデザインしたパッチを配置。フード内側には星空をイメージしたリフレクタープリントを施している。カラーはネイビーとアイボリー。

and wander + STARBUCKS ナイロンタフタフーディージャケット 40,700円

「and wander + STARBUCKS ジャカードテープ ボトルホルダー」(9,900円)は、コラボレーションオリジナルテープを使ったボトルホルダー。メッシュ袋がセットになっており、ポーチとしても使用できる。両ブランドの名称を織り込んだオリジナルテープにはリフレクターステッチを取り入れ、夜間の視認性を高めているという。「and wander + STARBUCKS ステンレス山専用ボトル」と「and wander + STARBUCKS ステンレスToGoボトル」を収納できる。

and wander + STARBUCKS ジャカードテープ ボトルホルダー 9,900円

「and wander + STARBUCKS Sil デイパック」(22,000円)は、容量約18Lの軽量デイパック。日常使いから旅行、低山ハイク時のサブバッグ、高山でのアタックザックまで幅広く対応するという。摩耗や引き裂き、すり切れに強く、シリコンコーティングによる撥水性能も備える。パッカブル仕様で、内側のポケットに本体を収納可能。外側には斜めに配したファスナーを備え、荷物を出し入れしやすい設計となっている。カラーはグレージュとネイビー。

and wander + STARBUCKS Sil デイパック 22,000円

販売期間は、なくなり次第終了となる。販売初日は、オンラインストアで1会計あたり各商品1点まで購入可能。販売開始時間は午前6時を予定している。全商品情報は特設サイトで確認できる。