スターバックス リザーブ ロースタリー 東京は9月4日、秋の味覚を取り入れた新作ビバレッジを発売する。第19代コーヒーアンバサダーが考案したビバレッジや、国産かぼちゃ、加賀棒ほうじ茶、ぶどう、洋梨などを使ったコーヒー、ティー、カクテルを各フロアで展開するという。

スターバックス リザーブ ロースタリー 東京

エスプレッソ ロッソ トニック

「エスプレッソ ロッソ トニック」(店内利用1,200円、持ち帰り1,178円)は、第19代コーヒーアンバサダー山口明日海が考案したビバレッジ。バリスタとして大切にしている「好奇心」をもって考案し、ライトコーヒーユーザーがコーヒーを好きになるきっかけをつくることを目指したという。

スターバックス創業当初に提供していたコーヒー、ティー、スパイスから着想を得ており、黒蜜のやさしい甘さとコク、クランベリーを思わせる華やかな果実味、シナモンの穏やかなスパイス感を重ねた。黒蜜とコーヒーの親しみやすさを生かした一杯に仕上げている。

エスプレッソ ロッソ トニック

バレルエイジド パンプキン スパイス ラテ

「バレルエイジド パンプキン スパイス ラテ」(店内利用のみ1,400円)は、ロースタリー 東京のシグネチャーである「ウイスキー バレルエイジド コーヒー」と、スターバックスの秋を象徴する「パンプキン スパイス ラテ」を掛け合わせたビバレッジ。

国産かぼちゃを使用したパウダーのやさしい甘みと、シナモンやナツメグなどのスパイス、伊予柑ピールによる豊かな香りが、バレルエイジド コーヒーの芳醇な風味を引き立てる。素材の味わいとレイヤーの美しさを楽しめる一杯としている。

バレルエイジド パンプキン スパイス ラテ

加賀棒ほうじ茶 ジェラート & ティー

「加賀棒ほうじ茶 ジェラート & ティー」(店内利用1,400円、持ち帰り1,374円)は、ティバーナ バーのバリスタとともに開発したティービバレッジ。店舗で仕込んだ加賀棒ほうじ茶ジェラートを、香ばしくすっきりとした加賀棒ほうじ茶に合わせた。ジェラートがゆっくりと溶け合うことで、香りや味わいが移ろう一杯に仕上げている。

加賀棒ほうじ茶 ジェラート & ティー

アールグレイ オータム ティー

「アールグレイ オータム ティー」(店内利用1,100円、持ち帰り1,080円)は、秋の味覚であるぶどうに、アールグレイとカルダモンやジンジャーなどのスパイスを合わせたティービバレッジ。HotとIcedの2種類を用意する。

ぶどうのみずみずしさとティーの華やかな香りを調和させ、残暑にはIced、肌寒い季節にはHotで楽しめる味わいとしている。

アールグレイ オータム ティー

ハニード ペア ブリュー

「ハニード ペア ブリュー」(店内利用のみ2,500円)は、季節の果実である洋梨とミード、コールドブリューを合わせたコーヒーカクテル。洋梨の果実味とはちみつのコク、コールドブリューの香ばしさを組み合わせ、秋の夜長に寄り添う一杯に仕上げた。スピリットフリーも用意し、価格は異なる。