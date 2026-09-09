ニッポン放送は2日、東京・有楽町の同局で会見を行い、4人組男性歌謡グループ・モナキが、10月5日スタートの『モナキのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週月曜27:00～28:30)のパーソナリティを担当すると発表した。

モナキ (左から)じん、おヨネ、ケンケン、サカイJr.

今年4月にリリースした「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」が大ヒットを記録し、幅広い世代から支持を集めているモナキ。7月には『オールナイトニッポン0(ZERO)』のスペシャルパーソナリティを務め、番組ハッシュタグや関連ワードがSNSでトレンド入りするなど大きな反響を呼んだ。

レギュラー番組では、元戦隊ヒーロー俳優という経歴を持つケンケンと、米テキサス州生まれで千葉大学大学院を首席卒業したサカイJr.が毎週出演。じん、おヨネも定期的に登場し、さまざまな企画に挑戦していく。

「夢を見ているような幸せな気持ち」

発表会見でサカイJr.は、「2年前までは15年近く会社員をやっていました。まさかこのような歴史ある番組にパーソナリティとして立てるとは思っていなかったので、夢を見ているような幸せな気持ちです」と喜びを語った。

ケンケン

一方、ケンケンは「決まったと聞いた時は『モナキで大丈夫なの?』というのが率直な感想でした」と笑いを誘いつつ、「まだまだトークは磨き中。一生懸命頑張っていきたい」と意気込みを見せた。

おヨネ

じん

おヨネは「深夜帯の放送になるので、普段とは違う一面、“ダークおヨネ”も見せられたら」とコメント。じんも「本当にモナキで大丈夫かなと思った」としながら、「ラジオやポッドキャストを一番聞いてきた自負がある。少しでも力添えできるよう頑張りたい」と話した。

深夜ならではの"素のモナキ"を届ける

モナキは7月の特番出演を経てレギュラーを獲得。サカイJr.は『オールナイトニッポン』について、「日中の明るい時間ではなかなか話せないような、夜ならではの素のモナキをお届けできる番組だと思う」と印象を語る。

ケンケンは「ネットニュースでよく話題になっている印象。僕たちも面白いことをして、いろんな人に名前を知ってもらえたら」と期待を寄せた。

また、おヨネは「普段のトークでは見せない一面をさらけ出したい」、じんは「老若男女すべてに刺さろうとするのではなく、深夜帯だからこそできる挑戦をしたい」と、それぞれ番組への思いを明かした。

「明日も頑張ろうと思える番組に」

番組作りについてサカイJr.は、「モナキは"セカンドチャンス"をキーワードに集まった4人。何歳からでも新しいことを始めるのは遅くないということを、自分たち自身が実感しています」と説明。

その上で、「一日が終わる時、また始まる時の時間帯に放送される番組だからこそ、聞いてくださる方が『明日も頑張ろう』と思えるような、家のようにホッとできる時間にしたい」と語った。

ケンケンも、「モナキのファンだけではなく、ラジオ好きの方にも楽しんでいただける番組にしたい」と話し、おヨネは「睡眠時間を削って聞いてくれる方に得をしてもらえるよう、自分たちのすべてをさらけ出したい」と意欲を見せた。

あいみょん、女王蜂・アヴちゃんらラブコールも

おヨネ

将来的に招きたいゲストについて聞かれると、じんは「僕たちの新曲を書いていただいているので、あいみょんさんに来ていただけたら」とラブコール。

おヨネは「女王蜂のアヴちゃんさん。どういう思考をされているのか、深夜ならではの話を聞いてみたい」と語った。

またケンケンは「ラーメンが大好きなので、ラジオでラーメンを食べる企画をやってみたい」と提案。サカイJr.は自身の会社員経験を生かし、「日本企業や会社員の頑張りを紹介できるコーナーができたら面白そう」とアイデアを明かしていた。

『モナキのオールナイトニッポン0(ZERO)』は10月5日より、ニッポン放送をキーステーションに全国36局ネットで毎週月曜27時から生放送される。

モナキ