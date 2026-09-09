タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【衝撃】芸能界の大先輩・桂文枝師匠のとんでも行動にエバース驚愕!」に出演。萩本欽一から発声について指摘され、レッスンを受けることになった時のことを振り返った。

関根勤

関根勤が発声のレッスンで体験したスパルタ指導

この日の動画では、エバースをゲストに迎え、関根が自身の若手時代についてトーク。その中で、ラジオ番組で萩本欽一と中継でやり取りをした際に「関根お前、声がこもっててさ、何言ってるかわかんねえよ」と、発声について指摘されたことを明かした。

関根いわく、萩本は「シャレで言った」にもかかわらず、その後、事務所の社長から発声のレッスンに行くように言われたそう。向かったのは小堺一機も通っていた先生のもとだったが、その先生は歌を教える先生だったという。そして、歌が苦手だった関根にとっては、相当厳しいレッスンだったようで、「俺、胃に穴が開いたと思う」とこぼした。

さらに、関根は「先生が怖くて」「めっちゃ怖いのよ」と回顧。レッスンで関根がうまくできないでいると、「自分で『俺はバカだ』って頭を叩け」「私の拳は痛いから自分で叩け」と指導され、「私はバカです」と言いながら、自分の頭を叩いていたそうだ。

関根は当時「俺が30歳くらいだった」といい、「だから、これは若い人だったら潰れると思った」とポツリ。しかし、自分は30歳くらいだったため、「私は授業料を払って、わざわざ来て、先生に『教えてくれ』って言ってる立場なんだから、ここは先生が『俺はバカだ! って殴れ』って言うのをやりますよと。でも先生、これは人間の価値として、音程が取れないからといって、俺の価値は一切下がりませんからね。ただ、ここの時間だけは先生に付き合いますよ」と、口には出さないものの、心の中ではそのように思っていたと振り返った。

なお、関根は小堺とともにこの先生への対策法を編み出したという。それは、音程を外したなと思ったら、先生が怒る前に「くそっ! ダメだ、こんなんじゃ!」と自ら大袈裟に反省するというもの。すると、先生は「お〜! 自分で分かるようになりましたね!」「いいことですね!」と言ってくれるようになったと話していた。