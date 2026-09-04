タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【真相暴露】近藤真彦さんと川崎麻世さんが語る芸能界裏話がヤバすぎました!」に出演。若手時代に一緒に仕事をしていたあるプロデューサーにまつわるエピソードを披露した。

関根勤

関根勤がプロデューサーに挨拶をしないでいると…

この日の動画には、近藤真彦と川崎麻世(「崎」はたつさき)がゲスト出演。3人が当時のテレビ番組や芸能界についてトークを繰り広げた。

当時のテレビ業界には怖いディレクターやプロデューサーもいたという話題のなか、関根は若手時代の出来事を回顧。大物タレントにはへこへことし、一方で「みんなが通る廊下で電話して、『おい、お前! ふざけんじゃねえよ! この野郎!』って、自分がすごいんだってことをアピールする」プロデューサーがいたそうで、関根は「すっごい嫌だったわけよ」と率直な印象を打ち明ける。

関根によると、そのプロデューサーはスカーフを巻き、オールバックに金のネックレスという姿。そして、関根への当たりも強かったため、関根は「顔を合わせないようにしてたわけ」「俺なんか見ても分かんないだろうって、ずっと挨拶しなかった」という。

するとある日、所属事務所に呼ばれ、当時の部長から「関根くんさ、(プロデューサーから)挨拶がないって電話があったんだよ」と告げられたという。関根は「俺、怒られるじゃない? 普通」と思ったものの、「その人があまりにも理不尽だからさ、うちの部長もさ、『関根くんさ、我慢して挨拶やってくれよ』って」と回想。「俺、怒られないんですか?」と驚いていると、「分かりやすくやってくれよ」と言われたそうで、関根は「分かりました」と了承。その後に挨拶するようにすると、「電話かかってこなくなった」と振り返っていた。