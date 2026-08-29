俳優の小沢仁志が、YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』で公開された動画「おばさん野沢直子と、おじさん小沢仁志の同級生トーク!」に出演。自身が“日本のスーパースター”だと思う2人の名前を挙げた。

小沢仁志

小沢仁志が“日本のスーパースター”だと思う人物

この日の動画には、小沢と中学時代の同級生である野沢直子がゲスト出演。動画中、小沢がドジャース・大谷翔平の試合を気にしながらトークを繰り広げる一幕があった。

野沢から大谷に会ったことがあるのかと尋ねられると、小沢は「ない」と即答し、「会わなくていい。緊張するから」とポツリ。そして以前、自身の誕生日を祝うイベントで、スタッフがサプライズとして大谷のそっくりさんである大谷似翔平を呼んだことを振り返る。

大谷似が登場した際、小沢は「そっくりさんかよ」と思ったものの、あまりにも似ていたため、握手を求められると「思わず両手で握っちゃった」と回顧。「めっちゃ緊張した」と明かし、本物の大谷については「本人(と会うのは)無理だよ」と語った。

そして、同じくらい会ったら緊張する人物として話題に上がったのが、矢沢永吉。小沢は「だから永ちゃんと大谷翔平だけは、唯一日本にいるスーパースターって。俺はこの2人しかいない」と自身の考えを明かした。

さらに矢沢について、小沢は20歳の頃、後楽園球場で行われたコンサートを観に行ったことも回顧。若い頃から矢沢に魅了されてきたことをうかがわせながら、当時の思い出を野沢と語り合っていた。