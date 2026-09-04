ファミリーマートは9月18日、同社限定メイクアップブランド「hana by hince」より、秋の新色ティント・リップおよびフェイスパウダーを全国のファミリーマートで順次発売する。

hana by hinceは、「hince」の品質はそのままに、コンビニエンスストアならではの手軽さで試せるよう、手に取りやすい価格、持ち運びやすいミニサイズで展開している。

今回、秋のメイクを彩る新商品として「ウォーターグラスティント」(990円)と「シアーグラスリップスティック」(990円)の新色に加え、ブランド初となる「ベールフィットフェイスパウダー」(1,380円)を発売する。

ウォーターグラスティントは、水分がすっと唇に溶け込む水膜ティント。甘くとけこむ「ハニーベリー」とひんやりとした深みのある「ルビー」の2色が登場する。

シアーグラスリップスティックは、しっとりとした唇を維持しながらクリアな艶めきを叶えてくれるリップスティック。ぬくもりを感じる、やわらかな「モカベージュ」と洗練されたムードをまとう深みのある赤茶の「ガーネット」が登場する。

ベールフィットフェイスパウダーは、hinceでも人気のフェイスパウダーをhana by hince仕様にし、携帯性に優れたミニサイズにした商品。余分な皮脂を吸着しながら乾燥を感じにくく、さらりとした仕上がりをキープ。粉飛びしにくいベイクド処方を採用している。