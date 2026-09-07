ファミリーマートは9月8日、「生カヌレスティックケーキ」(238円)を沖縄県を除く全国のファミリーマート約1万6,100店で発売する。

「生カヌレスティックケーキ」は、2026年9月に創立45周年を迎える同社が新スローガンとして掲げる「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」の一環として登場。同商品は、同社が2022年に発売し、累計販売数940万食(2022年5月～2023年4月26日)を突破した「生カヌレケーキ」を、スティックタイプに仕立てたもの。

くちどけなめらかな生クリーム入りホイップクリームをカヌレ生地で挟み込む「サンド型」に仕立てている。サンド型にすることで、カヌレ特有の「外はカリッ、中はむちっ」とした食感と、くちどけの良いホイップクリームを一口目から最後までバランスよく楽しめる仕立てとなっている。

また、片手でも食べやすい形状で、デスクワークや家事の合間などにも手軽に楽しめる。

さらに、新商品の発売に合わせ、「ファミマルスイーツ」を対象としたレシートクーポンキャンペーンを実施する。「ファミマルスイーツ」のマークがついた対象商品を1品買うごとに、次回ファミマルスイーツ購入時に使える「50円引きレシートクーポン」が発券される。なお、発券期間は9月8日～21日、利用期間は9月8日7:00～28日となっている。