9月に入り、暑さもだいぶ和らぎました。その一方で、全国的には不安定な天気が続いています。季節の変わり目は、どうしても体調を崩しがちになるもの。規則正しい食事を心がけて、元気に乗り切っていきたいものです。

2026年9月の新商品5選まとめ(9月8日〜9月14日)

ファミリーマート2026年9月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。期間限定で白身フライの個数を1.5倍にした海苔弁当、同じく期間限定でチーズをトッピングしたロースかつカレー、チェダーチーズを3枚使用した月見バーガー、ふんわり食感にこだわったポテト入りオムレツ、肉団子と野菜を具材にした本格的な味わいの四川風麻辣湯など、個性豊かな新メニューが登場しています。

「タルタル白身フライの海苔弁当（白身フライ個数1.5倍）」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

タルタル白身フライの海苔弁当を値段はそのまま、9月8日から9月21日の期間限定で白身フライの個数を1.5倍にしたスペシャル仕様に。白身フライの他につくね、ちくわの磯辺揚げ、コロッケ、金平ごぼうを盛り付けた海苔弁当です。

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「スパイス香る！ロースかつカレー（チーズのせ）」(645円)

価格 : 645円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

人気のロースかつカレーを値段はそのまま、9月8日から9月21日の期間限定でチーズをトッピングしたスペシャル仕様に。玉ねぎの旨みと甘み、スパイス感のあるカレーソースにロースとんかつをのせたかつカレーです。

「トリプルチーズ月見バーガー」(438円)

価格 : 438円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

チェダーチーズを3枚ぜいたくに使用した、食べごたえのあるバーガー。パティ、たまごなどと合わせてバンズに挟んでいます。

「ふんわりオムレツきのこのデミソース」(328円)

価格 : 328円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

ふんわり食感にこだわったポテト入りのオムレツ。コクのあるデミグラスソースとしめじをトッピングしました。

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「肉団子と野菜の四川風麻辣湯」(480円)

価格 : 480円

発売地域：関東、東海、北陸、九州

※山梨県の一部、長野県では取り扱いがありません。

※九州地方は宮崎県、鹿児島県での取り扱いです。

本格的な味わいの四川風麻辣湯。痺れと辛さにお肉の旨みをきかせたスープで、具材にはもちもち食感の春雨、肉団子、野菜などを使用しています。

※山梨県の一部、長野県では取り扱いがありません。

※九州地方は宮崎県、鹿児島県での取り扱いです。

まとめ

9月8日発売の新商品は、値段はそのまま、期間限定で白身フライの個数を1.5倍にした「タルタル白身フライの海苔弁当（白身フライ個数1.5倍）」や、同じく期間限定でチーズをトッピングした「スパイス香る！ロースかつカレー（チーズのせ）」など、スペシャル仕様のお得なアイテムが登場。

また、この時期にぴったりの食べごたえのあるバーガー「トリプルチーズ月見バーガー」や、コクのあるデミグラスソースで味わうチルド惣菜の「ふんわりオムレツきのこのデミソース」、具材に春雨、肉団子、野菜などを用いた「肉団子と野菜の四川風麻辣湯」なども要注目のメニューです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用