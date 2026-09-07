ファミリーマートは9月7日、「ファミマとコラボ祭」の企画商品が、発売開始から5日間で累計販売数450万食を突破したことを発表した。

ファミマとコラボ祭

発売5日間で累計450万食を突破

同社は9月1日から、45周年の歴史上最多となる全18種類のコラボレーション商品をラインアップするコラボ祭を、全国のファミリーマートで開催している。

9月1日から発売した「日清のどん兵衛 どんぎつねむすび」(248円)など全11種類のコラボレーション商品は、発売から5日間で累計販売数450万食を突破した。なかでも、手作りデザート・フライドチキンカテゴリでは、売上数量が前年比110%超を記録するなど、好評を博している。

メディア関係者らが選んだ注目のコラボ商品

商品発売前に開催されたメディア発表会では、メディア関係者とコラボ先のブランド担当者計64名を対象にアンケート調査が実施された。

「最も意外だと感じた商品」では、9月8日発売の「ポテサラ わさビーフ味」(198円)が23.4%を獲得し、1位となった。「ジャガイモつながりという着眼点に驚きでした」「お菓子の枠から超えた商品で意外性がありました」といった声が寄せられ、ポテトチップスがポテトサラダとして商品化された意外性や、わさビーフならではの本格的なわさびの辛さが評価された。

同商品は、山芳製菓が監修した「わさビーフ」味のポテトサラダ。安曇野産の茎わさびによるツーンとくる辛さが特徴となっている。

「ファミマでしか味わえないレアな商品」では、「エバラ監修 ファミチキ(焼肉のたれ味)」(258円)が62.2%の支持を集めた。「ファミチキのジューシーさはファミマでしか味わえないから」「ファミチキのおいしさがパワーアップしていると思った」といった声が寄せられた。

同商品は、エバラ黄金の味「中辛」の味わいをイメージしている。ファミチキのジューシーなおいしさと、黄金の味らしいフルーティーな甘みやコクを組み合わせ、焼肉のたれ味ならではのやみつき感を再現した。

「定番化してほしいと思う商品」では、9月8日発売の「ファミから(味ぽん味)」(118円)が50%の票を集め、1位を獲得した。「ジューシーなファミからをさっぱり食べられてニーズがありそう」「味ぽんの味がしみて美味しかった」といった声が寄せられた。

同商品は、「ファミから」に味ぽんのかんきつの酸味を効かせ、肉の旨味を酸味を引き立てた。噛むほどに爽やかな風味が口いっぱいに広がるという。

9月8日から全7商品が登場

9月8日からはラインアップを拡充し、全7商品を発売する。

ポテサラ わさビーフ味、ファミから(味ぽん味)のほか、「白生コッペパン(カルピスダブルクリーム)」(158円)、「チロルチョコ(ファミマ・ザ・メロンパン風味)」(151円)、「生ペヤングソースやきそば」(460円)、「冷やして食べる ふんわりホットケーキ風サンド」(278円)、「世にもおいしいチョコブラウニーアイスバー」(258円)が登場する。

白生コッペパン(カルピスダブルクリーム)は、生クリーム入りのしっとりもちっとした白生コッペパンに、アサヒ飲料「カルピス」を使用したクリームとホイップのダブルのクリームをサンドした商品。爽やかで甘ずっぱいカルピスと、やさしい味わいのホイップクリームをバランスよく合わせ、大人から子どもまで楽しめる一品に仕上げた。

チロルチョコ(ファミマ・ザ・メロンパン風味)は、メロンパン風味チョコの中にバタークッキーとザラメを入れ、メロンパンのサクサク部分を再現した。

生ペヤングソースやきそばは、まるか食品監修のソースを使用したやきそば。ソースのコクと具材の満足感を、チルドならではのモチモチとした"生麺"で再現。キャベツ、鶏ミンチ、刻み紅ショウガ、ゴマをトッピングしている。

冷やして食べる ふんわりホットケーキ風サンドは、ふんわり焼き上げたホットケーキ風の生地で、森永製菓「ケーキシロップ」入りのカスタードを加えたクリームと、ケーキシロップソースをサンドした。

世にもおいしいチョコブラウニーアイスバーは、ブラウニー風の食感のチョコアイスにチョコチップを混ぜ込み、「世にもおいしいチョコブラウニー」の味わいや食感を再現したアイスバー。

八木さんが「この味どの"あの味"クイズ」に挑戦

TVCM「ご覧のコラボレーションでお届けします。」篇に出演中の八木莉可子さんが、コラボ商品の元ネタを当てる企画「この味どの“あの味"クイズ」に挑戦した未公開映像がファミリーマート公式YouTubeチャンネルで公開された。

ファミから(味ぽん味)を実食した八木さん。一口食べるとすぐに「これはもう分かります! いつも食べているファミからがさっぱりしていて、暑い時期にも食べやすいです」と、おいしさに感嘆しながら魅力を語った。

「パイの実みたいなデニッシュ」コラボ限定キーホルダーが当たる

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