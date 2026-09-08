ファミリーマートは9月8日、プライベートブランド「ファミマル」から、機能性表示食品「毎日すこやか濃い緑茶」と「毎日すこやか濃いほうじ茶」(いずれも140円)を全国のファミリーマートで発売した。また同日、1本買うと「サントリー天然水 1L」がもらえるキャンペーンも開始した。

サントリー「伊右衛門」ブランドと共同開発

近年、健康意識の高まりを背景に機能性お茶市場が拡大している。しかし、物価高騰が続く現代において、健康習慣を始めたいが、毎日のコストは抑えたいという生活防衛意識も一層強まっている。こうした背景を受け、今回、サントリービバレッジ&フード「伊右衛門」ブランドとの共同開発により、おいしさに加え、140円という毎日続けやすく習慣化しやすい価格を実現した2商品を展開する。

リニューアルした「毎日すこやか濃い緑茶」は、「BMIが高めの人の内臓脂肪を減らすのを助ける」機能性関与成分・茶カテキンを含有した緑茶。厳選した渋みの強い茶葉を増量し、旨みの強い抹茶を加えることで、濃い味わいがありながらも飲みやすく深いコクをたのしめる味わいに仕上げた。

新商品の「毎日すこやか濃いほうじ茶」は、食事から摂取した「脂肪や糖質の吸収を抑えるのを助ける」機能性関与成分・難消化性デキストリン(食物繊維)を含有したほうじ茶。茶葉をたっぷりと使用することで、上質なほうじ茶の濃い香りとしっかりとした後味の両立を実現した。

1本買うと「サントリー天然水 1L」がもらえる

昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社は「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題し、おトクに買い物を楽しめるキャンペーンを継続して実施している。

今回は、毎日すこやか茶を1本購入すると「サントリー天然水 1L」が1本もらえるキャンペーンを1週間限定で実施する。発券期間は9月8日～14日、引換期間は9月15日～21日。