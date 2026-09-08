ファミリーマートは9月4日より、創立45周年を記念した「47都道府県別ラインソックス」と「47都道府県別ステッカー」を順次、全国のファミリーマート約16,500店で発売する。

ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」を全国の加盟店とともに育ててきた歩みを象徴するアイテムとして、45周年の感謝を込めて企画したという。

また、「コンビニエンスウェア」は2024年秋からファミリーマート店舗がある海外でも展開していることから、海外向けにも「ご当地ラインソックス」を用意する。北京市・上海市・台北市の3エリアでは、各都市を代表する花をモチーフとした限定デザインのソックスを、それぞれのエリアの店舗で販売する。

ご当地ラインソックス

47都道府県の花をデザインしたラインソックス

「47都道府県別ラインソックス」(600円)は、各都道府県の代表の花をテーマに、地域ならではのデザインに仕上げたラインソックス。旅の記念やお土産としても楽しめる一足となっている。各都道府県内のファミリーマート店舗限定で販売する。

中部

「太陽と星」が47都道府県の名物やお祭り姿に

「47都道府県別ステッカー」(300円)は、創立当初のシンボルマークとして親しまれていた「太陽と星」を、全国47都道府県の名物やお祭りにちなんだ姿に変身させた限定デザイン。地元ならではの1枚を見つけて楽しめるほか、旅先の記念や大切な方へのお土産など、さまざまなシーンで楽しめるという。

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ラインソックスを集めてコンプリートセットが当たる

ファミマのアプリ「ファミペイ」限定で、「47都道府県別ラインソックス」を対象としたスタンプ企画も実施する。期間中、ファミペイ払いで対象商品を1足購入するごとにスタンプが1個たまり、スタンプを10個ためて応募すると、抽選で「47都道府県別ラインソックス コンプリートセット(全47種)」が当たる。

開催期間は9月4日0時から2027年2月26日23時59分まで。特典応募期間は9月4日0時から2027年2月28日23時59分まで。対象商品は「47都道府県別ラインソックス(大・小)」で、価格は各600円。スタンプ10個で1口応募できる。

景品は全47種をそろえた「47都道府県別ラインソックス コンプリートセット」。大セット(25cm-28cm)は抽選25名、小セット(22cm-25cm)は抽選20名に当たる。