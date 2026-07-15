スターバックス コーヒー ジャパンが運営するイタリアンベーカリー プリンチは、イタリア風のかき氷「グラニータ」の新作「グラニータ ホワイトピーチ & ライチ ブーケ」を7月22日から発売する。あわせて昨年好評だった「グラニータ マンゴー & パッションフルーツ」、「グラニータ グレープフルーツ」も再登場し、全3種類を展開する。

白桃やライチなどを重ねた新作グラニータ

「グラニータ ホワイトピーチ & ライチ ブーケ」(店内利用1,560円、持ち帰り1,532円)は、白桃のグラニータをベースに、ライチ、ラズベリー、ピスタチオを層状に重ねたイタリア風のかき氷。エディブルフラワーをトッピングし、ブーケをイメージした華やかな一杯に仕上げた。シャリっとした氷の食感に加え、食べ進めるにつれてジュレやソースがなじみ、フローラルな香りや果実の風味の変化も楽しめるという。販売店舗は、プリンチ 代官山T-SITE、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京、スターバックス リザーブ 銀座マロニエ通り。

グラニータ ホワイトピーチ & ライチ ブーケ 店内利用1,560円、持ち帰り1,532円

人気のグラニータ2種類も再登場

「グラニータ マンゴー & パッションフルーツ」(店内利用1,200円、持ち帰り1,178円)は、マンゴーピューレとパッションフルーツのピューレ、パッションフルーツシロップを合わせた一品。マンゴージュレやマンゴー果肉、パッションフルーツソースを重ね、チョコレートソースのマーブル模様とカカオニブをトッピングした。販売店舗は、プリンチ 代官山T-SITE、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京、スターバックス リザーブ 銀座マロニエ通り。

グラニータ マンゴー & パッションフルーツ 店内利用1,200円、持ち帰り1,178円

「グラニータ グレープフルーツ」(店内利用1,200円、持ち帰り1,178円)は、白ブドウジュレの上に2種類のグレープフルーツを使用した自家製グラニータを重ねた一品。2色のグレープフルーツとライムをトッピングし、白ブドウジュレのぷるっとした食感とグラニータのシャリシャリとした食感を楽しめる。販売店舗は、プリンチ 代官山T-SITE。