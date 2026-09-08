タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【衝撃】芸能界の大先輩・桂文枝師匠のとんでも行動にエバース驚愕!」に出演。番組収録後の萩本欽一のある行動について振り返った。

関根勤

関根勤が明かす萩本欽一との収録後

この日の動画では、エバースをゲストに迎えてトーク。関根が自身の若手時代を振り返る中で、「欽ちゃんってすごくて、全部見抜かれてて」と切り出す。萩本は番組の収録が終わってもクールダウンのためかすぐには帰らず、スタッフらに「あそこはさ、こうでさ、あれでさ」と番組について話し続けていたという。

そんな萩本について、関根は「1回、目線が合うと外さないんだよ。欽ちゃん、ずっとこうやってしゃべるんだよ」と説明。「それがつらいのよ」と当時の率直な心中を吐露する。

そこで関根は、萩本の視線から逃れる方法を考えたそう。萩本が面白いことを言って周囲に笑いが起きると、自身も一緒に笑いながら、自然と目線をそらし、そのまま萩本の目線が別の人へ移るまで笑い続けていたという。また、「そうですか」と深くうなずいて、そのまま自然と視線をそらす方法なども試したそうなのだが、その行動は萩本に見抜かれていたそうで、「全部バレてて、『お前ら、それやってただろ』って(言われた)」と回顧。そして、「さすが欽ちゃんだなと」と振り返っていた。