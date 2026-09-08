タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【衝撃】芸能界の大先輩・桂文枝師匠のとんでも行動にエバース驚愕!」に出演。番組収録後の萩本欽一のある行動について振り返った。
関根勤が明かす萩本欽一との収録後
この日の動画では、エバースをゲストに迎えてトーク。関根が自身の若手時代を振り返る中で、「欽ちゃんってすごくて、全部見抜かれてて」と切り出す。萩本は番組の収録が終わってもクールダウンのためかすぐには帰らず、スタッフらに「あそこはさ、こうでさ、あれでさ」と番組について話し続けていたという。
そんな萩本について、関根は「1回、目線が合うと外さないんだよ。欽ちゃん、ずっとこうやってしゃべるんだよ」と説明。「それがつらいのよ」と当時の率直な心中を吐露する。
そこで関根は、萩本の視線から逃れる方法を考えたそう。萩本が面白いことを言って周囲に笑いが起きると、自身も一緒に笑いながら、自然と目線をそらし、そのまま萩本の目線が別の人へ移るまで笑い続けていたという。また、「そうですか」と深くうなずいて、そのまま自然と視線をそらす方法なども試したそうなのだが、その行動は萩本に見抜かれていたそうで、「全部バレてて、『お前ら、それやってただろ』って(言われた)」と回顧。そして、「さすが欽ちゃんだなと」と振り返っていた。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。