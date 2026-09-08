元プロ野球選手の福留孝介氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「野球界のレジェンド・福留孝介さんが初登場! 憧れの名選手も明かす俺のベストナイン!!」に出演。自身が選ぶ“ベストナイン”の1番・ショートに松井稼頭央氏を選び、その身体能力を絶賛した。
福留孝介氏がベストナインの1番に選んだ松井稼頭央氏
現役時代にプレーした選手から自身の“ベストナイン”を選ぶ企画で、福留氏は1番・ショートにPL学園の先輩である松井氏を選出。その理由について、「ここはちょっと、外せないですね」と話し、高校時代から松井氏のプレーを見てきたことや、メジャーリーグへ渡った時期も近かったことに触れる。
そしてプレー面について、「投手をあれだけやってて、(プロ入り後に)内野手になられてっていう。それでここまでできるんだっていう」と驚いたことを明かした。さらに、スイッチヒッターであることにも触れながら、「もうね、考えられないんですよ」と率直な印象を吐露した。
そのうえで、「高校時代から身体能力っていうのはとんでもなく(高い)」「1つ、2つ抜けてるぐらいだったので」と評価し、岡田圭右(ますだおかだ)の「ズバ抜けてる」との声にも同意するように、その突出した能力を振り返っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。