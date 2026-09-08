元プロ野球選手の福留孝介氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「野球界のレジェンド・福留孝介さんが初登場! 憧れの名選手も明かす俺のベストナイン!!」に出演。自身が選ぶ“ベストナイン”の1番・ショートに松井稼頭央氏を選び、その身体能力を絶賛した。

福留孝介氏がベストナインの1番に選んだ松井稼頭央氏

現役時代にプレーした選手から自身の“ベストナイン”を選ぶ企画で、福留氏は1番・ショートにPL学園の先輩である松井氏を選出。その理由について、「ここはちょっと、外せないですね」と話し、高校時代から松井氏のプレーを見てきたことや、メジャーリーグへ渡った時期も近かったことに触れる。

そしてプレー面について、「投手をあれだけやってて、(プロ入り後に)内野手になられてっていう。それでここまでできるんだっていう」と驚いたことを明かした。さらに、スイッチヒッターであることにも触れながら、「もうね、考えられないんですよ」と率直な印象を吐露した。

そのうえで、「高校時代から身体能力っていうのはとんでもなく(高い)」「1つ、2つ抜けてるぐらいだったので」と評価し、岡田圭右(ますだおかだ)の「ズバ抜けてる」との声にも同意するように、その突出した能力を振り返っていた。