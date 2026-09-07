タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【衝撃】芸能界の大先輩・桂文枝師匠のとんでも行動にエバース驚愕!」に出演。自身が30代の頃に、ある番組のディレクターから言われて腹が立った一言を振り返った。
関根勤が「ものすごく頭きてさ」と振り返るディレクターとのやり取り
この日の動画では、エバースをゲストに迎え、芸能界の先輩や若手時代のオーディションなどについてトーク。失礼なことを言われた経験が話題になると、関根は「俺ね、すごくムカついたのがね」と、自身が「34歳くらい」だった頃のエピソードを語り始めた。
当時、中尾ミエと森山良子が司会を務める番組に出演した際に、自身より少し年上のディレクターから「女遊びとかどうなのよ?」と聞かれたという。これに関根が「いや、自分は酒も飲まないし、別にそういう遊びとかしてませんけど」と答えると、ディレクターから「お前さ、そんなことでさ、中尾ミエさんとかをさ、誤魔化せると思ってんの?」「そんなわけないだろ!」「芸人で30代で調子こいてるときに」という言葉が返ってきたそう。
これに関根は「ものすごく頭きてさ」と当時の心境を回顧。それでも「いや、別に俺そんなのないですけど」と返したという。
そして本番では女性関係の話ではなく、妻とのエピソードを“変態チック”な方向に展開。「妻に『あんた何やってんのよ!』って言われてるとき、俺はゾクッとするんですよ」と話したところ、「2人めっちゃ笑わしてきた」「涙流して笑ってたから」と、中尾と森山から大きな笑いが起こったそうだ。
そのディレクターに対して結果で見せつけた関根。当時の心中を「見ろよ、ほら!」「女性関係なんて関係ねえだろ」と思ったといい、「そっちで勝負してた。ふざけんなよ、お前らって」と当時を振り返っていた。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。