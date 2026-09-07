タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【衝撃】芸能界の大先輩・桂文枝師匠のとんでも行動にエバース驚愕!」に出演。自身が30代の頃に、ある番組のディレクターから言われて腹が立った一言を振り返った。

関根勤

関根勤が「ものすごく頭きてさ」と振り返るディレクターとのやり取り

この日の動画では、エバースをゲストに迎え、芸能界の先輩や若手時代のオーディションなどについてトーク。失礼なことを言われた経験が話題になると、関根は「俺ね、すごくムカついたのがね」と、自身が「34歳くらい」だった頃のエピソードを語り始めた。

当時、中尾ミエと森山良子が司会を務める番組に出演した際に、自身より少し年上のディレクターから「女遊びとかどうなのよ?」と聞かれたという。これに関根が「いや、自分は酒も飲まないし、別にそういう遊びとかしてませんけど」と答えると、ディレクターから「お前さ、そんなことでさ、中尾ミエさんとかをさ、誤魔化せると思ってんの?」「そんなわけないだろ!」「芸人で30代で調子こいてるときに」という言葉が返ってきたそう。

これに関根は「ものすごく頭きてさ」と当時の心境を回顧。それでも「いや、別に俺そんなのないですけど」と返したという。

そして本番では女性関係の話ではなく、妻とのエピソードを“変態チック”な方向に展開。「妻に『あんた何やってんのよ!』って言われてるとき、俺はゾクッとするんですよ」と話したところ、「2人めっちゃ笑わしてきた」「涙流して笑ってたから」と、中尾と森山から大きな笑いが起こったそうだ。

そのディレクターに対して結果で見せつけた関根。当時の心中を「見ろよ、ほら!」「女性関係なんて関係ねえだろ」と思ったといい、「そっちで勝負してた。ふざけんなよ、お前らって」と当時を振り返っていた。