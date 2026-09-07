俳優の小沢仁志が、YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』で公開された動画「【中学の同級生・野沢直子が登場!】家族の爆笑エピソード連発! 娘の応援で野沢直子が一番目立ってしまった!? 兄ィが新宿2丁目で培った会話術とは!?」に出演。映画でダンスを披露するために約1カ月練習した際のエピソードを明かした。

小沢仁志

小沢仁志が映画でダンスに挑戦

この日の動画には、小沢の中学時代の同級生である野沢直子がゲスト出演。お互いの近況や仕事についてトークを繰り広げた。

そのなかで、野沢が小沢のInstagramを見て「なんか踊りも踊ってたよね」と話題を振ると、小沢は「仕事ですよ」と返答。映画『スペシャルズ』の撮影でダンスに挑戦したことを振り返った。

小沢によると、撮影に向けて約1カ月にわたってダンスの練習を重ねたという。そして本番を終えたところ、監督から「やっぱり小沢さんって何やってもアクションになるね」と言われてしまったそうで、小沢は「俺の1カ月は何だったんだ」とこぼした。

さらに、小沢は「で、映画を観たわけ」と続け、自身の動きが大きいことも原因だったと説明。ほかの出演者がコンパクトに動くところでも、自分は動きが大きくなってしまい、その影響で次のリズムが狂うこともあったという。

また、劇中には「俺が撃たれて倒れるシーンがあって」と触れつつ、スローモーションになってるときの動きがダンスのようだったと回顧。そして、「アクションとダンスが逆になってる」「あの映画は反省がいっぱいだ」と話していた。