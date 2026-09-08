元プロ野球選手の桧山進次郎氏が4日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「退部届が日常茶飯事!? 大ピンチを乗り越えた大学時代の意外なエピソードとは??」に出演。大学時代に退部届を提出することになった経緯を明かした。

監督が桧山進次郎氏に「今すぐ退部届出してこい」

“大学時代の最大のミス”というお題に対して、桧山氏は「唯一最大のミスあります」と即答。「大学2年の時に免許を取りに行ってて」と切り出し、「免許取りに行きたいから、授業はちょっとサボりながら行っちゃったりするんですよ。早くほしいと思って」と振り返る。

大学2年時にはリーグ戦で首位打者を獲得しており、「学部が僕、唯一法学部だったんです。法学部で野球部で首位打者を獲ってるんで、教授の間でも広がってた。授業はブレザー姿なんで目立つんですよ。『桧山が来たな。おめでとう、首位打者獲ったんだね』って教授にも言われました」と説明。一方で、「ブレザー姿なんで、授業来てないと分かるんですよ」と続けた。

これがきっかけで教授から野球部に連絡が入り、監督から呼び出されたという。「お前、授業行ってないらしいな」と問い詰められると、「授業が分からなかったんで」と返答。ところが、監督が実家に電話をかけた際、母親が「うちの息子、免許取りに行ってますけど」と答えたことで、授業を休んでいた理由まで明らかになったそうだ。

電話を終えた監督からは、「お前、免許取りに行ってらしいな。今すぐ退部届出してこい」と告げられたと回顧。そこで「この度、野球部ならびに学校関係者に迷惑かけたことを深くお詫びし、野球部を退部します」と退部届に記し、ハンコを押して実際に提出したという。

しかし、実際には退部には至らなかったようで、「『これ預かっとくけどな』みたいな感じで。なんとなく上手くフニャフニャってなって、1時間 2時間立たされたまま怒られて終わった」と不問に終わったことを振り返っていた。