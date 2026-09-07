元プロ野球選手の清水隆行氏が2日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「豪華メンバーがズラリ! 『俺のベストナイン』を発表! 名捕手・古田敦也と谷繁元信、その違いとは?」に出演。すごく印象に残っているという投手を明かした。

清水隆行氏「『これ空振りする』って思った」

現役時代にプレーした選手から自身の“ベストナイン”を選ぶ企画で、清水氏が選手したのが、元中日の中里篤史氏だった。中里氏は2000年のドラフト会議で中日から1位指名を受けて入団したものの、右肩などの故障に苦しみ、プロ通算2勝にとどまったが、その現役時代を振り返った清水氏は、「たくさん良いピッチャー対戦させてもらったんですけど、すごく印象に残ってるピッチャー」と評価する。

続けて、中里氏について「高卒1年目でジャイアンツ戦に初登板・初先発」と説明し、「2回り目で代わってしまったんですかね。ただ、1巡目の衝撃がもうすごかったですね」と回顧。「当時まだ僕も若かったですし、生意気にもストライクゾーンの真っすぐだったら空振りは絶対しない自信あったんです」「ボールじゃなければ、ストライクゾーン内だったらまあ当たる。前には飛ばせる」と自信を持っていたという。

ところが、中里氏の投球は「“100パーセント真っすぐ”でないと空振りすると思いました」と言い、「その打席でストレート来た瞬間に、『これ空振りする』って思ったんです」と驚きを回想。「ケガがあったので、ケガしてない時期ってすごく短かったと思うんですけど、ケガがなかったら名前が残るような選手になってたと思います」と称賛していた。