横浜・八景島シーパラダイスでは、今年も、夏の風物詩「フラミンゴマッサージ」が始まった模様。はて、フラミンゴマッサージとは……?

今年もフラミンゴマッサージ始めました🦩🦩🦩

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お互いに刺激が気持ち良いのか、シーパラでは毎年このような光景が見られます💖

(@_seaparadise_より引用)

こちらが、シーパラ名物「フラミンゴマッサージ」です。水中に横たわるのは、なんとカピバラ。あまりの気持ちよさに顔が水没していてもお構いなし。脱力100%ですね(笑)。

そんなカピバラをとんとんツンツンと口ばしで施術するフラミンゴ、さすが美意識高い系⁉ まるで凄腕エステティシャンのようです。

この異色の交流動画に、SNSでは「えーっ!びっくり」「めちゃくちゃリラックスしてるw」「顔、水没してるけど大丈夫なの?ww」「違う種族同士が仲良くしているのほんと可愛い」「どんだけ平和なん」と、みなさんほっこり。

また、フラミンゴマッサージに興味津々の人も多く、「フラミンゴにマッサージされたい」「出張サービスはありませんか?」という声も。個人的には、その細い脚で全身を踏み踏みしてもらいたい……。きっとツボ押しにもなって、気持ちいいはず。

冬は温泉に浸かり、夏は水辺に寝そべりスペシャルマッサージを受けるカピバラと、見事な施術を披露してくれるフラミンゴ。こんな光景が見られるのは、ここ(シーパラ)だけかも!? ぜひ、実際に自分の目で見て、あなたも癒されてみてはいかがでしょうか。