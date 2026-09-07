2022年にファミリーマートから発売され大きな話題となった「生カヌレケーキ」という商品がありました。これは、ドーナツ状のカヌレの穴の部分にホイップクリームを詰めたもの。9月8日からはさらに進化したバージョンとして「生カヌレスティックケーキ」が登場します。「スティック」になってどうなのか? 食べづらくないのか? 検証します。

「生カヌレスティックケーキ」とは? あの大人気商品の進化版!

「生カヌレケーキ」は2022年にファミリーマートから登場、カヌレ×ホイップクリームの組み合わせにハマる人が続出し、累計販売数940万食を突破するほどの大人気スイーツでした。

そんな「生カヌレケーキ」がスティックタイプバージョンになって新登場するのが、今回ご紹介する「生カヌレスティックケーキ」です。

パッケージを見ると、カヌレ生地でホイップクリームをサンドしたスティック状のスイーツのようです。まぁこのくらいは商品名からも想像がつくと思います。

カヌレ生地でホイップクリームをサンドしたスティック状のスイーツ

パッケージにはさらに、「生地にお酒を使用しています(洋酒使用、アルコール分0.2％未満)」と記載がありました。0.2％未満なのでそこまで多い量ではないですが、気になる方は注意してくださいね。

まだ食べていないのですが、製造が「山崎製パン」だと気づき、「これは美味しいぞ……」と確信。山パンはコンビニのパンだけでなくお団子やスイーツも製造しているのですが、個人的な見解として「山パンの商品は大抵美味しい」と感じていましたので……。

栄養成分はこちら。クリームを使用しているスイーツなのに脂質が高すぎないところはありがたいです。

気にしすぎは良くないけれど一応見ちゃう栄養成分

開けて「黒くない!?」、食べて「美味しすぎ!!」

早速開封して食べてみましょう。開封しお皿に出してみたのですが、正直な一発目の感想は「黒くない!?」でした。

違う角度から見ても「黒くない!?」と思ったのですが、これはスティック状になっているから違和感があったのだと思います。すぐにこの商品が"カヌレ"であることを思い出したのですが、そうか、一般的にカヌレというものはこのくらい黒いですもんね。

今回は全体が見えるようにお皿に出しましたが、スティック状なのでパッケージから少しずつ出すようにしてワンハンドで食べやすいのは良いなあと思いました。2022年バージョンのドーナツ状タイプはお皿に出してフォークを使って食べる必要がありましたが、仕事中にデスクでor移動中にサッと食べやすいスティック状なら場所やタイミングを問わず楽しめます。

スティック状なのでワンハンドで食べやすい

ホイップクリームは2本のスティック状カヌレの間にサンドされていました!

スティック状のカヌレでホイップクリームをサンド

サンドされていると、何が良いかというと……ドーナツ状だとどうしても食べ方によっては「カヌレだけ」「ホイップクリームだけ」ということが発生してしまいましたが、サンドされていることでカヌレとホイップクリームの両方を同じバランスでずっと楽しめるんですね。

上下でサンドしていることで食べづらかったりしないかな? と思ったのですが、食べづらさは皆無でした。そしてカヌレ自体のクオリティが高い!!! もっちり香ばしい味わいで、むちっとした食感と奥行のある甘さにハマります。ホイップクリームは甘すぎずカヌレを引き立てる味になっているのですが、その存在がさらに美味しさを格上げしているんです。

カヌレを引き立てるホイップクリームの美味しさ

カヌレはもともと、カヌレだけでも美味しい存在なんですが、「生カヌレスティックケーキ」はスティック状の食べやすさ、そしてホイップクリームとの相乗効果により、まさにカヌレの"超理想完成形"だと確信しました。今後ファミマを代表する名物スイーツになるはず! ぜひ一度食べてほしいです。