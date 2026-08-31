サミットは8月31日、「ザクッ! サクッ! ドーナツ」(181.44円)をサミットストア インストアベーカリー「ダン・ブラウン」101店舗で発売する。

「ザクッ! サクッ! ドーナツ」は、卵や生クリームを入れた生地にメロンパンのようにアーモンド風味のビスケット生地をかぶせて揚げた商品。ザクザクとサクサクの2種類の食感を楽しめる新感覚スイーツとなっている。

また、9月の新商品は下記の通り。

9月の新商品

「チーズとベーコンのスクエアブレッド」(321.84円)は、全粒粉入りのパンにダイス状のチーズとベーコンをたっぷりと包んで焼き上げた商品。ほのかに香るブラックペッパーがアクセントとなっている。8月31日に発売した。

「甘栗デニッシュ」(213.84円)は、毎年登場している恒例商品で、昨年より甘栗あんを10％増量し、栗の香りと食感をより楽しめる仕立てとなっている。9月7日に発売する。

「お芋あんとクリームチーズのスクエアブレッド」(321.84円)は、さつま芋餡とクリームチーズを全粒粉入りの生地で包み、焼き上げた商品。爽やかな風味のクリームチーズとお芋餡の相性がよい。9月7日に発売する。

「安納芋の蜜芋クイニーアマン」(170.64円)は、安納芋の蜜芋ペースト入りのシュガークリームを生地に巻き込み、外はカリッと中はジュワッと焼き上げた商品。9月14日に発売する。