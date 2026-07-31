VTuberグループ「にじさんじ」に所属する葛葉の2nd MINI ALBUM『Adamantite』のリリースを記念し、「葛葉×JOYSOUND コラボキャンペーン」が、全国の対象カラオケ店舗で開催されている。期間は9月30日23時59分まで。

『Adamantite』の収録曲をはじめとする課題曲を歌うと、葛葉×JOYSOUNDのオリジナルマイクやアクリルブロックが当たるスピードくじに挑戦できる。

「テキトーリョク」など7曲が対象

キャンペーンへの参加には、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できる無料アプリ「キョクナビ JOYSOUND」を使用する。

JOYSOUND X1、JOYSOUND MAX GO、JOYSOUND MAX2、JOYSOUND MAXのいずれかを導入する店舗でアプリを起動し、課題曲を予約。歌唱後、スマートフォンに表示されるスピードくじに挑戦する。

対象曲は、「王道」「わかんないです!」「Close 2 U」「ビバ」「Wake up now」「テキトーリョク」「ストレイシープ」の7曲。スピードくじには1曲につき1日1回参加でき、キャンペーン期間中は何度でも応募可能となっている。

なお、「わかんないです!」「Close 2 U」「ビバ」「Wake up now」「ストレイシープ」は、当初はJOYSOUND X1とJOYSOUND MAX GOのみが対象。JOYSOUND MAX2とJOYSOUND MAXでは、8月上旬から参加できる予定だ。

オリジナルマイクを5人にプレゼント

賞品には、葛葉とJOYSOUNDによるオリジナルグッズを用意。A賞の「葛葉×JOYSOUND オリジナルマイク」が抽選で5人、B賞の「葛葉×JOYSOUND オリジナルアクリルブロック」が30人に贈られる。

当選は1人につき1回のみ有効。キャンペーンは7月29日11時にスタートしており、9月30日23時59分まで実施される。

Ayase、Eveらが楽曲を提供

29日にリリースされた『Adamantite』には、Ayase、Eve、梅田サイファー、TeddyLoidらクリエイター陣が楽曲を提供した新曲7曲を収録している。

ゲーム配信や「歌ってみた」を中心に活動する葛葉は、国内の男性VTuberとして初めてYouTubeチャンネル登録者数200万人を達成。10月12日には、神奈川・Kアリーナ横浜でワンマンライブ『Kuzuha One-Man Live “Bloody Alexandrite”』を開催する。