Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、上白石萌音主演10月期TBS系ドラマ『いろはの恋は時代(とき)をかける』(毎週火曜22:00～22:57)に出演することが発表された。大森にとってTBSドラマへの出演は今回が初となる。

Mrs. GREEN APPLE 大森元貴

300年の時を超えるロマンティックコメディ

『いろはの恋は時代をかける』は、令和の小学校教師の身体に江戸時代を生きる娘・いろはの魂がタイムスリップすることから始まるロマンティックコメディ。300年の時を超えて描かれる、笑って泣けて元気になれる物語となっている。

主演の上白石萌音は、令和の小学校教師・梨木彩葉(なしき・いろは)と江戸娘・いろはの一人二役に挑戦。同僚教師の一ノ瀬生琉(いちのせ・いくる)役を向井康二、真島玲二(まじま・れいじ)役を山中柔太朗が演じる。

大森元貴が物語の鍵を握る重要人物に

今回新たに出演が発表された大森は、近年は俳優活動にも注力しており、2025年公開の映画『#真相をお話しします』で映画初出演・初主演を果たしたほか、NHK連続テレビ小説『あんぱん』で連続ドラマ初出演を経験している。

本作では、物語を大きく動かす重要な役どころを担当。しかし、役名や人物設定などの詳細は一切明かされておらず、初回放送で解禁されるという異例の発表となった。

果たして大森がどのようなキャラクターで登場し、時代を超えた恋模様にどう関わっていくのか、注目が集まりそうだ。

大森元貴コメント

火10ドラマ、お邪魔します。どうやら役柄をまだ言えないらしく、何をどこまでお伝えしていいものなのかわかっておりませんが、めちゃめちゃ重要な役、大役を任せていただいてます。

とにかく初めて尽くしの現場です。精一杯このドラマに関わらせていただきますので、皆様どうか、どうぞよろしくお願い致します!

【編集部MEMO】

公式サイトでは、上白石演じる彩葉といろはを中心に、令和と江戸を舞台にした不思議な恋物語が描かれることが予告されている。大森の"謎の重要人物"にも注目が集まる中、初回放送で明かされるその正体に期待が高まる。

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