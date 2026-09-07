アニメ『おじさんはカワイイものがお好き。』(毎週日曜22:00最新話配信)が、10月4日からフジテレビの動画配信サービス・FODで独占見放題配信される。

同作は、フレックスコミックスが運営するWebコミック「COMICポラリス」で連載中の、ツトム氏による同名コミックが原作。2020年には実写ドラマ化もされた作品で、“カワイイもの好き”であることを周囲に隠しながら生きる“イケオジ”の日常を描くコメディとなる。

仕事ができる“イケオジ”課長、実はパグ太郎が大好き

主人公は、オフィス内装を手掛ける会社で営業課長を務める41歳の小路三貴。仕事ができて紳士的な振る舞いを見せ、部下たちからも絶大な信頼を得ている“イケオジ”だが、人には言えない秘密を抱えている。それは、犬のキャラクター「パグ太郎」をはじめとしたカワイイものが大好きだということ。

会社ではその趣味をひた隠しにする一方、自宅では推しキャラ・パグ太郎のグッズに囲まれ、至福の時間を過ごしている。

「カワイイものが大好き」という秘密を誰にも打ち明けることができず、知られてしまわないかとドキドキしながら過ごす小路。そんなパグ太郎へのあふれる愛と、ある出来事をきっかけに少しずつ変化していく日常が描かれる。

興津和幸、江口拓也、梶裕貴、村瀬歩ら出演

主人公・小路三貴の声を務めるのは興津和幸。小路の“同志”でデザイナーの河合ケンタを江口拓也、小路をライバル視する隣の課の課長・鳴戸渡を梶裕貴、小路の甥・仁井真純を村瀬歩が演じる。

さらに、茂科莉央役に前田佳織里、臼間未來役に花井美春、木庭春生役に丹羽哲士、武林穂歩役に園崎未恵が出演。

小路が愛するパグ太郎役は富田美憂が担当し、ボス吉役を和泉風花、アン役を船戸ゆり絵、キャリー役を田野アサミ、グレピ役を佐藤日向が演じる。

本編には、小路が愛してやまないパグ太郎と、その仲間たちが登場するエピソードも描かれる。個性豊かなキャラクターたちによるコミカルな掛け合いに加え、登場人物それぞれが自分にとって大切な“好き”と向き合っていく姿も見どころとなる。

さらに、パグ太郎役の富田による「パグ太郎ダンス」動画も公開。キュートな振り付けで作品の世界観を表現している。

(C)ツトム・COMICポラリス／おじカワ製作委員会