フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』(毎週月～金曜5:25～)の人気コーナー「きょうのわんこ」発のリアルイベント「きょうのわんこにゃんこ in お台場」が、11月20日から29日までの10日間、東京・台場のフジテレビ本社で開催される。

全国から集まった愛犬・愛猫の写真1,000枚を展示するほか、トークショー、限定・最新ペットグッズの展示・販売などを実施。メイン企画となる「うちのわんこにゃんこ写真パネル展」に向け、全国の愛犬家・愛猫家から写真の募集もスタートした。

「きょうのわんこにゃんこ in お台場」

「きょうのわんこ」に“にゃんこ”も仲間入り

長年にわたり視聴者から親しまれてきた『めざましテレビ』の看板コーナー「きょうのわんこ」。今回、全国で猫・犬イベント「ねこにすと・いぬにすと」を企画・運営するブレークポイントとフジテレビがタッグを組み、リアルイベントとして展開することになった。

イベントでは“わんこ”だけでなく“にゃんこ”も仲間入り。「ねこにすと・いぬにすと」のペット写真パネル展とコラボレーションし、お台場を“わんにゃん”一色に染める愛犬・愛猫家のための祭典を届ける。

全国から“激カワ”写真1,000枚が大集合

会場の目玉となるのが、全国から集まった愛犬・愛猫の写真1,000枚が一堂に会する「うちのわんこにゃんこ写真パネル展」。

イベントの“主役”は、来場者や視聴者の愛犬・愛猫たち。「どこを見てもかわいい!」「ニヤニヤが止まらない!」という空間を目指し、とびきりの“かわいい1枚”や、飼い主の愛が込められた自慢のショットを全国から募集する。

応募期間は9月7日から10月4日まで。ただし、定員に達し次第終了となる場合がある。

トークショーや限定ペットグッズも

会場では写真パネル展に加え、ここでしか体験できないイベントやゲストによるトークイベントも開催予定。さらに、限定グッズや最新のペットトレンドグッズが集結する展示・販売コーナー、そのほかの体験型コンテンツも用意される。各企画の詳細については順次発表される。

写真パネル展は1人1,000円、12歳以下無料

「きょうのわんこにゃんこ in お台場」は、11月20日から29日までフジテレビ本社1階エントランス・フジテレビモールで開催。

「わんにゃん写真パネル展」の入場料は1人1,000円で、12歳以下は無料。物販スペースには無料で入場できる。