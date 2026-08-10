Mrs. GREEN APPLEライブ後の“結婚プロポーズ報告”に興奮「すっげぇ！」「うれしい!!」「本当におめでとう！」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

7月20日（月）の放送では、藤澤、大森、若井の3人がそろって登場。スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」などの話題も深まる中、ライブに参戦した生徒（リスナー）から届いたおめでたいメッセージを紹介していきました。

＜リスナーからのメッセージ＞

こんばんは！ 先日開催された「ゼンジン未到とイ/ミュータブル」に彼女と参戦しました。

ライブの次の日が彼女の誕生日で、「このまま終わってほしくない」と思えるほど2人で最高の思い出になりました。

そして！ 私は彼女にもう1つの誕生日プレゼントとして婚約指輪を渡し、プロポーズをしました。喜んで受け取ってもらい、プロポーズは成功しました！ 同じアーティストのライブに行ってそのままの流れで渡すのはとても緊張しましたが、背中を押してくれたのはミセス先生たちです。本当にありがとうございました！（宮城県 22歳 男の子）

＊

大森：えー！ ありがとう！ うれしいですね！ だってすごいくない？ うちのライブの後にそのままの流れで結婚のプロポーズをしてさ！

若井：おいおいおいおい！

藤澤：大切な日にしてくれたんだね！

大森：すっげぇ！

若井：彼女と参戦して、次の日が彼女の誕生日で！ そして、誕生日プレゼントとして……。

若井：彼女と参戦したんだね！ で、次の日が彼女の誕生日で、もう1つのプレゼントとして婚約指輪を渡してプロポーズしたんだ！

大森：もう、そう書いてまとめてくれてるのよ（笑）。

若井：そして、背中を押してくれたのはミセス先生たちだったんだ！

大森：そうですよ！

若井：本当にありがとうございました！

大森：うれしいね！ 本当におめでとう！

藤澤：ありがとう！ おめでとう！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info