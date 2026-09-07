芦田愛菜が主演を務める10月19日スタートのカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『南田南弁護士は天才肌』(毎週月曜22:00～)に、高橋文哉と角田晃広(東京03)が出演することが7日、発表された。

本作は、自閉スペクトラム症の新人弁護士・南田南(芦田)が、社会という大海原へと飛び込み、さまざまな困難に直面しながらも、独自の視点とひらめきで難事件に挑んでいくハートフル法廷ドラマ。同僚や友人、家族との絆を通じて、弁護士としてだけでなく、一人の人間として成長していく姿を描く。

原作は、2022年に韓国で放送され、Netflix配信後に世界的ヒットを記録した『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』。日本版リメイクとなる本作は、Netflixでの世界配信も決定している。

高橋文哉が南の初恋相手となるパラリーガル役

高橋が演じるのは、「広川・ハワード法律事務所」に所属するパラリーガルの船井湊人(ふない・みなと)。爽やかなルックスと温厚な性格で誰からも慕われる人気者だ。

新人弁護士の南をサポートする立場として業務に携わるなか、周囲が南の自由な言動に戸惑う場面でも、特別視することなく一人の弁護士として接する。南が大好きなクジラの話を気兼ねなくできる数少ない存在であり、やがて南にとってかけがえのない人物、そして人生で初めて恋心を抱く相手となっていく。

出演決定にあたり高橋は、「オリジナル版を拝見して本当に素晴らしい作品だと思いました。そんな作品を日本ならではの形で皆さんにお届けできること、そして自分が湊人として参加させていただけることがとてもうれしいです」とコメント。

演じる役については、「湊人は本当にトゲがない人。周りから見える姿だけでなく、心の奥にある思いや感情にもまた違った一面があるはずなので、そうした内面も丁寧に表現しながら、湊人ならではの魅力をお届けできたらと思っています」と意気込みを語った。

角田晃広は愛情深く娘を見守る父親役

一方、角田が演じるのは南の父親・南田誠(みなみだ・まこと)。かつては弁護士を志していたものの夢を諦め、亡き妻に代わって一人で南を育ててきた人物だ。

幼い頃の南との接し方に悩みながらも深い愛情を注ぎ続け、現在はおむすび店を営みながら娘の成長を温かく見守っている。物語では、南の就職を巡る疑念や家族を取り巻く秘密とも向き合うことになる。

角田はオファーを受けた際の感想について、「オリジナル版は拝見していて、すごく面白かったので『こんな素晴らしい作品に参加することになるのか!』と身が引き締まる思いでした」と振り返る。

また役柄に関しては、「僕自身にも娘がいるので、娘を見守る父親の気持ちにはすごく共感できるところがあります。南を見ているときも、本当に娘を見守るような感覚になることがあります」と明かした。

高橋「週の始まりの月曜日に楽しんでほしい」

芦田との共演について、高橋は「連ドラの主演という大きな責任を担われている中で、常に周囲へのリスペクトを忘れず、学ばせていただくことが多いです」とコメント。

一方の角田も、「初めてテストでお芝居を拝見したときに圧倒され、自分のセリフが飛びそうになるくらい引き込まれました」と芦田の演技力を絶賛した。

最後に高橋は視聴者へ向け、「それぞれが何かに向き合ったり、壁にぶつかったりすることはあると思います。この作品が、そんな壁を乗り越える力に少しでもなれたらうれしいです。週の始まりの月曜日に、ぜひ楽しんでご覧いただけたらと思います」とメッセージを寄せている。

【編集部MEMO】

高橋文哉(たかはし・ふみや)は、2001年3月12日生まれ、埼玉県出身。2019年に『仮面ライダーゼロワン』で主演を務め注目を集めた。その後、『最愛』『君の花になる』『フェルマーの料理』など話題作に出演。第47回日本アカデミー賞新人俳優賞、第49回エランドール賞新人賞を受賞するなど高い評価を受け、映画・ドラマで活躍する若手実力派俳優として存在感を放っている。

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