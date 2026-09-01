ローソンはこのほど、「選べる月見大集合!」と題し、バーガーやスイーツなどバラエティ豊かな月見商品を味わえるフェアを企画。8月31日より順次、月見商品全19種類を全国の「ローソン」にて販売している。

ローソンの「選べる月見大集合」では、バーガー等の王道月見から、甘いスイーツのご褒美月見まで、バラエティ豊かな月見商品が計19品登場する。

ラインアップおよび発売日は以下のとおり。

8月31日および9月1日発売商品

とろ～り月見つくね丼

ふんわりつくねにとろ～りたまご!

とろ～り月見つくねバーガー

照焼きソースにからしマヨネーズがアクセント。

とろ～り月見おにぎり

とろ～り玉子と相性のよい、醤油ペッパーご飯にベーコンチーズマヨネーズ和えを中具に入れた満足感のあるおにぎり。

旨辛醤油だれの月見油そば

ラー油を効かせたやみつき醤油だれ!

ベーコンエッグバーガー

オーロラソースが決め手。

月見カルボナーラポテトサラダ

レンジアップで温めて食べる、カルボナーラ仕立ての玉ねぎ入りポテトサラダ。月に見立てた卵黄風具材が乗っている。

バスク風ゴシュア～月見カスタード～

スペインのバスク地方の伝統的なデザート「ゴシュア」。ホワイトチョコと生クリーム等を合わせたクリームにカラメルを染み込ませた生地を乗せ、濃厚カスタードを合わせたスイーツ。

月見ミニもち食感ロール(バニラ&カスタード)

カスタードとバニラの2種が楽しめるミニサイズのもち食感ロール。

とろ～り月見カレーパン

カレーフィリングと半熟風たまごの組み合わせ。

このほか、以下の月見商品がラインアップされている。

とろ～り月見つくね … 497円

月見デミハンバーグ弁当 … 754円

月見にんにく塩焼そば … 599円

月見カスタードプリンタルト … 254円

とろ～り月見ミートチーズパン … 246円

月見仕立てのメンチカツ … 168円

月見まん … 198円

9月7日発売商品

月見スイートポテトプリン

お芋を楽しむなめらかなプリン。

9月8日発売商品

とろける月見パンケーキ

カスタードホイップを入れたパンケーキと、とろけるクリーム、カスタードが楽しめる。

月見フィナンシェケーキ

フィナンシェ生地でカスタードホイップをサンドし、カスタードソースをトッピング。

SNSキャンペーン

なお、9月1日～14日までの期間中、ローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローのうえ、対象ポストに「 #あなたの月見タイプ診断 」の結果をポストすると、抽選で1万名に「200円分のローソン専用 QUOカードPay」が当たるキャンペーンや、9月1日～7日までの期間中、同じく対象ポストに「 ローソン選べる月見フェア 」とコメントを付けて引用ポストすると、抽選で1名に10,000円分のQUOカードが当たるキャンペーンも開催されている。

※画像はすべてイメージ。

※一部の商品は、「沖縄県」および「ナチュラルローソン」で発売されない。

※一部の商品は、まちかど厨房お取り扱い店舗のみの販売。

※沖縄地域では、価格・仕様が異なる場合がある。