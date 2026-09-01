ローソンはこのほど、「選べる月見大集合!」と題し、バーガーやスイーツなどバラエティ豊かな月見商品を味わえるフェアを企画。8月31日より順次、月見商品全19種類を全国の「ローソン」にて販売している。
ローソンの「選べる月見大集合」では、バーガー等の王道月見から、甘いスイーツのご褒美月見まで、バラエティ豊かな月見商品が計19品登場する。
ラインアップおよび発売日は以下のとおり。
8月31日および9月1日発売商品
とろ～り月見つくね丼
ふんわりつくねにとろ～りたまご!
とろ～り月見つくねバーガー
照焼きソースにからしマヨネーズがアクセント。
とろ～り月見おにぎり
とろ～り玉子と相性のよい、醤油ペッパーご飯にベーコンチーズマヨネーズ和えを中具に入れた満足感のあるおにぎり。
旨辛醤油だれの月見油そば
ラー油を効かせたやみつき醤油だれ!
ベーコンエッグバーガー
オーロラソースが決め手。
月見カルボナーラポテトサラダ
レンジアップで温めて食べる、カルボナーラ仕立ての玉ねぎ入りポテトサラダ。月に見立てた卵黄風具材が乗っている。
バスク風ゴシュア～月見カスタード～
スペインのバスク地方の伝統的なデザート「ゴシュア」。ホワイトチョコと生クリーム等を合わせたクリームにカラメルを染み込ませた生地を乗せ、濃厚カスタードを合わせたスイーツ。
月見ミニもち食感ロール(バニラ&カスタード)
カスタードとバニラの2種が楽しめるミニサイズのもち食感ロール。
とろ～り月見カレーパン
カレーフィリングと半熟風たまごの組み合わせ。
このほか、以下の月見商品がラインアップされている。
- とろ～り月見つくね … 497円
- 月見デミハンバーグ弁当 … 754円
- 月見にんにく塩焼そば … 599円
- 月見カスタードプリンタルト … 254円
- とろ～り月見ミートチーズパン … 246円
- 月見仕立てのメンチカツ … 168円
- 月見まん … 198円
9月7日発売商品
月見スイートポテトプリン
お芋を楽しむなめらかなプリン。
9月8日発売商品
とろける月見パンケーキ
カスタードホイップを入れたパンケーキと、とろけるクリーム、カスタードが楽しめる。
月見フィナンシェケーキ
フィナンシェ生地でカスタードホイップをサンドし、カスタードソースをトッピング。
SNSキャンペーン
なお、9月1日～14日までの期間中、ローソン公式Xアカウント「ローソン(@akiko_lawson)」をフォローのうえ、対象ポストに「 #あなたの月見タイプ診断 」の結果をポストすると、抽選で1万名に「200円分のローソン専用 QUOカードPay」が当たるキャンペーンや、9月1日～7日までの期間中、同じく対象ポストに「 ローソン選べる月見フェア 」とコメントを付けて引用ポストすると、抽選で1名に10,000円分のQUOカードが当たるキャンペーンも開催されている。
※画像はすべてイメージ。
※一部の商品は、「沖縄県」および「ナチュラルローソン」で発売されない。
※一部の商品は、まちかど厨房お取り扱い店舗のみの販売。
※沖縄地域では、価格・仕様が異なる場合がある。