ローソンは8月31日から、全国のローソン店舗(ローソンストア100を除く)にて月見フェア「選べる月見大集合」を開催している。今年は「とろ～り月見つくね丼」「旨辛醤油だれの月見油そば」をはじめ、「月見」をイメージした全19品を展開する。なお、沖縄県では全14品となる。関係者は「老若男女の方に楽しんでいただけるよう、価格帯にして168円～754円までの商品をご用意しました」とアピールする。

ローソンが「選べる月見大集合」を開催。写真は、ローソン 商品本部 米飯・デリカ部 シニアマネジャーの大澤勝司氏

どんな月見商品が発売される?

ローソンでは、月見フェア「選べる月見大集合」を開催し、8月31日から9月8日にかけて全19品を順次発売する。8月31日には5商品、9月1日には11商品、9月7日には1商品、9月8日には2商品を発売。お弁当、調理麺、ベーカリー、まちかど厨房、惣菜、スイーツなど、幅広いカテゴリーの商品が店頭に並ぶ。

8月31日に発売するのは、以下の5商品。「月見デミハンバーグ弁当」(754円)は、ボルドー産の赤ワインを使用したコクと旨みが感じられる濃厚デミグラスソースをかけた、食べ応えのあるハンバーグ弁当。厚みのあるハンバーグに目玉焼風オムレツを合わせた。

「月見にんにく塩焼そば」(599円)は、にんにくの旨みと香りを楽しめる塩だれベースの焼そば。半熟たまご風の具材を加え、たまごの甘みと焼そばの塩味・コクが調和した、バランスのよい味わいになっている。「旨辛醤油だれの月見油そば」(599円)は、濃厚な醤油だれにラー油を効かせた、旨辛な味わいの油そば。チャーシュー、ネギ、メンマなどの定番具材に加え、「月」をイメージした卵黄風具材をトッピングした。

「月見カルボナーラポテトサラダ」(333円)は、ベーコンの旨みとブラックペッパーのアクセントが効いた、温めて食べるポテトサラダ。玉ねぎ入りのポテトサラダをカルボナーラ風に仕立て、「月」に見立てた卵黄風具材をトッピングした。「バスク風ゴシュア～月見カスタード～」(322円)は、ホワイトチョコと生クリームなどを合わせたホイップクリームにほろ苦いカラメルシロップを染み込ませた生地を乗せ、満月をイメージして濃厚カスタードを合わせた。

9月1日に発売するのは、以下の11商品。「とろ～り月見つくね丼」(646円)は、ふんわりとした鶏つくねに、とろ～りとした半熟たまごを合わせた月見仕立ての丼ぶり。照焼ソースがつくねとたまごのおいしさを引き立てる。

「ベーコンエッグバーガー」(397円)は、バンズにパティ、ベーコン、目玉焼き風オムレツを挟んだ食べ応えのあるハンバーガー。オーロラソースが味の決め手となっている。

「月見仕立てのメンチカツ」(168円)は、とろっとした卵黄ソースを包み込んだ月見仕立てのメンチカツ。牛肉と豚肉、玉ねぎを使用し、ごはんに合うすき焼き風の味付けに仕上げた。「月見まん」(198円)は、満月をイメージしたもちもち生地でバター風味のあんことカスタードソースを包んだスイーツまん。

「とろ～り月見ミートチーズパン」(246円)は、ソフトな食感のフランス生地に具材感のあるミートフィリングとチーズを合わせた。中央にはとろ～りとした半熟たまご風の具材をトッピングしている。「とろ～り月見カレーパン」(235円)は、ソテーオニオンとフォンドボーの旨みを活かしたスパイス香るカレーフィリングととろ～りとした半熟たまご風の具材を中具に入れたカレーパン。(どちらも、沖縄県では商品仕様と価格が異なる)

「月見ミニもち食感ロール(バニラ&カスタード)」(540円)は、白と黄色で月見をイメージしたミニサイズのもち食感ロール。バニラはバニラ風味のホイップクリームの中に練乳ソース、カスタードはカスタードホイップの中にカスタードソースがそれぞれ入っている。「月見カスタードプリンタルト」(254円)は、プリンの味わいとカスタードクリームを1度に楽しめるタルト。タルト生地と北海道産コンデンスミルクを使用したプリン生地を焼き上げ、ホイップクリームとカスタードクリームで満月を表現した。(どちらも、沖縄県では販売しない)

「とろ～り月見つくねバーガー」(497円)は、ふんわりとした鶏つくねに、とろ～りとしたたまご、照焼ソース、からしマヨネーズを合わせたバーガー(沖縄県では販売しない)。「とろ～り月見つくね」(497円)は、ふんわりとした鶏つくねに、とろ～りとしたたまご、照焼きソース、からしマヨネーズを合わせた惣菜。「とろ～り月見おにぎり」(297円)は、とろ～りとした目玉焼風オムレツをトッピングした、見た目で月見感を楽しめるおにぎり(ナチュラルローソンでは販売しない)。

9月7日に発売する「月見スイートポテトプリン」(281円)は、なめらかなスイートポテトプリンに、ホイップクリームと芋クリームをトッピングした月見スイーツ。お芋の自然な甘みとクリーミーな味わいを楽しめる仕立てにした。

9月8日に発売するのは、以下の2商品。「とろける月見パンケーキ」(292円)は、ふんわりとしたシフォン生地のパンケーキに、カスタードホイップを注入し、ミルクカスタード入りクリーム、濃厚カスタードをトッピングした。「月見フィナンシェケーキ」(257円)は、しっとりとしたフィナンシェ生地でカスタードホイップをサンドし、中央にとろっとしたカスタードソースをトッピングした。(どちらも、沖縄県では販売しない)

ローソンでは店内調理サービス「まちかど厨房」にて、2024年に4品、2025年に3品の月見関連商品を販売して好評を得た。同社の大澤勝司氏によれば、7つの月見関連商品で累計300万個以上を販売したという。そこで2026年は、商品ラインナップを大幅に増やした。大澤氏は「過去最大級の品揃えで、9つのカテゴリーから全19品を展開いたします」と説明する。

なお今後は毎秋、月見フェアを開催したい考え。大澤氏は「この時期にローソンに行くと月見のデザートが食べられる、月見のローソン、そんな世界観をつくっていきたいと考えております」とし、月見フェアのより一層の盛り上がりに期待を寄せた。