【2026年9月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

今週は、月をイメージしたお月見スイーツや、おいもを使ったスフレなど、ひと足早く秋を感じられる商品が登場しています。

2026年9月の新商品5品まとめ(9月1日～9月7日)

「お月見プリンクレープ」(270円)

価格 : 270円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

プリンとミルククリームをもちもち食感のクレープで包んだ、満月をイメージした季節感を楽しめるクレープです。

「お月見ロールケーキ」(270円)

価格 : 270円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

たまごのコクを感じるカスタードホイップを満月に見立てて巻いたふんわり食感のロールケーキです。

「7プレミアム おいものスフレ3号」(464円)

価格 : 464円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

お芋の味わいとふんわりしっとりとした食感を楽しめる3号サイズのスフレケーキです。

「まるっと一粒 シャインマスカット大福」(237円)

価格 : 237円

販売地域 : 関東、甲信越、北陸、東海、近畿、九州

コシのある柔らかい餅生地とすっきりとした甘さの白こしあんで、みずみずしいシャインマスカットをまるごと一粒包んだ大福です。

※9月2日以降順次発売

「7プレミアム チョコレートバー 抹茶」(267円)

「7プレミアム チョコレートバー 抹茶」(267円)

価格 : 267円

販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県、大阪府、奈良県、和歌山県

アイス、チョコ、クランチの全てに宇治抹茶原料を使用した抹茶尽くしのチョコレートアイスバーです。

※9月2日以降順次発売

まとめ

プリンとミルククリームを包んだ「お月見プリンクレープ」や、カスタードホイップを満月に見立てた「お月見ロールケーキ」は、まろやかな味わいを楽しめるお月見スイーツ。

おいものやさしい甘さが広がる「7プレミアム おいものスフレ3号」は、シェアして楽しむのにもぴったりです。

また、シャインマスカットを丸ごと一粒包んだ「まるっと一粒 シャインマスカット大福」は、果実のみずみずしさを堪能できる一品。

そのほか、抹茶の豊かな風味を楽しめる「7プレミアム チョコレートバー 抹茶」など、さまざまなスイーツが登場しているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用