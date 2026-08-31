今週は、月をイメージしたお月見スイーツや、おいもを使ったスフレなど、ひと足早く秋を感じられる商品が登場しています。

【2026年9月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【2026年9月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
【セブン-イレブン】4日間限定!中華まんセール開催 -「ほかほかごろっと肉まん」は36円引き、「ほかほかジューシー大入り豚まん」は52円引き
【セブン‐イレブン】群馬名物「焼きまんじゅう」がチロルチョコに! 香ばしい味噌の風味とふんわり食感 - 群馬・栃木県限定
セブン‐イレブン、レジを介さず荷物を発送できる「セルフ発送機」順次導入 - 投函まで約10秒で完了
セブン銀行「nanacoクレジットカード」誕生 - 年会費無料、セブン‐イレブン利用で最大11%還元
【セブン‐イレブン】大ヒット! 混ぜて楽しむ「まぜまぜスイーツ」に新作「カフェラテ」が登場 - コーヒーわらびもち×ほろ苦＆濃厚クリームの3層仕立て
【セブン‐イレブン】ゴディバ監修、ひんやり濃厚な冷凍チョコ「ショコラクレープ(生チョコ入り)」「生チョコ」発売
【2026年8月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【2026年8月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
【セブン×ラーメンWalker】冷やしラーメン登場! "大量にんにく"の家系＆コショウたっぷりのパンチ系2品
BTSと企画した「ARIH」が日本初上陸! セブンイレブンで発売、渋谷のポップアップでは「トッピング体験」や豪華特典も!?
関連画像をもっと見る

2026年9月の新商品5品まとめ(9月1日～9月7日)

「お月見プリンクレープ」(270円)

  • 「お月見プリンクレープ」(270円)

    「お月見プリンクレープ」(270円)

価格 : 270円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

プリンとミルククリームをもちもち食感のクレープで包んだ、満月をイメージした季節感を楽しめるクレープです。

「お月見ロールケーキ」(270円)

  • 「お月見ロールケーキ」(270円)

    「お月見ロールケーキ」(270円)

価格 : 270円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

たまごのコクを感じるカスタードホイップを満月に見立てて巻いたふんわり食感のロールケーキです。

「7プレミアム おいものスフレ3号」(464円)

  • 「7プレミアム おいものスフレ3号」(464円)

    「7プレミアム おいものスフレ3号」(464円)

価格 : 464円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

お芋の味わいとふんわりしっとりとした食感を楽しめる3号サイズのスフレケーキです。

「まるっと一粒 シャインマスカット大福」(237円)

  • 「まるっと一粒 シャインマスカット大福」(237円)

    「まるっと一粒 シャインマスカット大福」(237円)

価格 : 237円
販売地域 : 関東、甲信越、北陸、東海、近畿、九州

コシのある柔らかい餅生地とすっきりとした甘さの白こしあんで、みずみずしいシャインマスカットをまるごと一粒包んだ大福です。
※9月2日以降順次発売

「7プレミアム チョコレートバー 抹茶」(267円)

  • 「7プレミアム チョコレートバー 抹茶」(267円)

    「7プレミアム チョコレートバー 抹茶」(267円)

価格 : 267円
販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県、大阪府、奈良県、和歌山県

アイス、チョコ、クランチの全てに宇治抹茶原料を使用した抹茶尽くしのチョコレートアイスバーです。
※9月2日以降順次発売

まとめ

プリンとミルククリームを包んだ「お月見プリンクレープ」や、カスタードホイップを満月に見立てた「お月見ロールケーキ」は、まろやかな味わいを楽しめるお月見スイーツ。

おいものやさしい甘さが広がる「7プレミアム おいものスフレ3号」は、シェアして楽しむのにもぴったりです。

また、シャインマスカットを丸ごと一粒包んだ「まるっと一粒 シャインマスカット大福」は、果実のみずみずしさを堪能できる一品。

そのほか、抹茶の豊かな風味を楽しめる「7プレミアム チョコレートバー 抹茶」など、さまざまなスイーツが登場しているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。

その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～

※画像は公式ホームページより引用

いけたらいくわ

いけたらいくわ

いけたらいくわ

ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。

この著者の記事一覧はこちら