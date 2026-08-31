【2026年9月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

今週は、月をイメージしたお月見スイーツや、おいもを使ったスフレなど、ひと足早く秋を感じられる商品が登場しています。
2026年9月の新商品5品まとめ(9月1日～9月7日)
「お月見プリンクレープ」(270円)
価格 : 270円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州
プリンとミルククリームをもちもち食感のクレープで包んだ、満月をイメージした季節感を楽しめるクレープです。
「お月見ロールケーキ」(270円)
価格 : 270円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州
たまごのコクを感じるカスタードホイップを満月に見立てて巻いたふんわり食感のロールケーキです。
「7プレミアム おいものスフレ3号」(464円)
価格 : 464円
販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州
お芋の味わいとふんわりしっとりとした食感を楽しめる3号サイズのスフレケーキです。
「まるっと一粒 シャインマスカット大福」(237円)
価格 : 237円
販売地域 : 関東、甲信越、北陸、東海、近畿、九州
コシのある柔らかい餅生地とすっきりとした甘さの白こしあんで、みずみずしいシャインマスカットをまるごと一粒包んだ大福です。
※9月2日以降順次発売
「7プレミアム チョコレートバー 抹茶」(267円)
価格 : 267円
販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県、大阪府、奈良県、和歌山県
アイス、チョコ、クランチの全てに宇治抹茶原料を使用した抹茶尽くしのチョコレートアイスバーです。
※9月2日以降順次発売
まとめ
プリンとミルククリームを包んだ「お月見プリンクレープ」や、カスタードホイップを満月に見立てた「お月見ロールケーキ」は、まろやかな味わいを楽しめるお月見スイーツ。
おいものやさしい甘さが広がる「7プレミアム おいものスフレ3号」は、シェアして楽しむのにもぴったりです。
また、シャインマスカットを丸ごと一粒包んだ「まるっと一粒 シャインマスカット大福」は、果実のみずみずしさを堪能できる一品。
そのほか、抹茶の豊かな風味を楽しめる「7プレミアム チョコレートバー 抹茶」など、さまざまなスイーツが登場しているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。
その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン～近くて便利～
※画像は公式ホームページより引用