ローソンは9月1日より、人気番組「水曜どうでしょう」とのコラボ商品4品を、北海道エリアの「ローソン」にて販売している。

本企画は、9月4日～6日にかけて北海道で開催される「水曜どうでしょう祭UNITE2026」の開催に合わせて行われるコラボ企画。30周年を迎えた人気番組「水曜どうでしょう」の名シーン等をイメージしたコラボ商品4品を、北海道エリアの店舗限定で販売する。販売期間は9月1日～14日。なお、無くなり次第終了となる。

ラインアップは以下のとおり。

運命のサイコロ風デニッシュ

『四国八十八ヵ所シリーズ』で「あんたのクリームパン食わせなさいよ」と大泉洋が悪態をついた岩屋寺での事件をイメージ。中にはカスタードホイップクリームが入っており、フォルムは、『サイコロの旅』シリーズのサイコロをオマージュしている。価格は162円。

シェフのドーム型ペペロンチーノ風パスタ

『北極圏突入～アラスカ半島620マイル～』で、シェフ大泉が腕を振るった伝説のドーム型パスタが、にんにくの旨みを感じられるやみつき感のあるソースと赤唐辛子を加えたピリッと辛いパスタで再現。価格は599円。

対決の牛乳まんじゅうでしょう

『対決列島〜甘いもの国盗り物語〜 』企画で起きた牛乳早飲み対決をオマージュしたまんじゅう。ミルクフレーバー入りの生地で、ミルククリームと白こしあんを包んでいる。価格は127円。

いざ出陣!国盗り魔神パフェ

『対決列島～甘いもの国盗り物語～』企画で命名された「魔神」をイメージ。底にはつぶあん、ミニ酒まんじゅうが3個、ホイップクリームとチョコソース、カラースプレーをトッピングした甘いものだらけのパフェ。価格は397円。

※画像はすべてイメージ。

※商品または店舗によっては、一部取り扱いのない場合がある。