テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、8月30日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』(総合 毎週日曜20:00～ ほか)の第33話「北庄城の別れ」の視聴分析をまとめた。

守り刀に力を込めた瞬間、1匹の蝶が…

最も注目されたのは20時23～24分で、注目度75.9％。茶々(井上和)が秀吉(池松壮亮)と刺し違えようとするも、舞い込んだ蝶に母・市(宮崎あおい)を感じて思いとどまるシーンだ。

市の遺した3人の娘、茶々、初(森みなみ)、江(永井花奈)は播磨・姫路城で母の仇である秀吉と会った。秀吉に座礼する3人だが、みなその顔をこわ張らせている。「これから姫様方のお世話をする者に、お引き合わせいたしまする。ついてこられよ」秀吉はそう言うと3人を別室に案内した。「は…はあ…」無防備な仇の背中を前に、心を乱す茶々。そんな茶々の様子に異変を感じた秀吉は、背を向けたまま立ち止まった。茶々は懐の短刀に手をかける。市から託された守り刀だ。茶々は柄を強く握りしめた。秀吉は振り返りもせず、その場に身を委ねる。

茶々が守り刀に力を込めた瞬間、1匹の蝶が舞い込んできた。蝶は秀吉の肩に止まった。茶々の脳裏に市の声がよみがえった。「母はいつでもそばにおりまする」茶々は母と別れた日のことを思い出した。守り刀は己の身を守るためのものであり、先んじて相手を傷つけるものではない、という母の言葉。秀吉と差し違える覚悟が、茶々の胸から消えていった。蝶は秀吉の肩から離れていく。秀吉は何も言わずに再び歩き始めた。

「お市さまが止めてくれたのかな」

このシーンは、秀吉に殺意を向ける茶々に視聴者の注目が集まったと考えられる。

柴田勝家(山口馬木也)率いる軍勢は数で勝る羽柴軍に圧倒され、北庄城へ撤退・籠城する。敗北を悟った市は夫・勝家と運命を共にした。生き残った3人の姫である茶々、初、江は姫路城へ連れられ、敵である秀吉の庇護下に置かれることに。世話役となる寧々(浜辺美波)の元へ案内される途中、秀吉の無防備な背中を見た茶々は、復讐心に駆られ守り刀に手を掛けた。

そんな茶々を止めたのは1匹の蝶だった。織田家の家紋でもある蝶を見て、母・市の遺言を思い出した茶々は、その手を血で汚すことを思いとどまった。SNSでは「蝶が現れたのが印象的。お市さまが止めてくれたのかな」「茶々さま、長女の業を一身に背負って健気だな」「茶々はよく踏みとどまったな。市から妹たちを託されたからね」と、茶々の葛藤に視聴者のコメントが寄せられている。

1583(天正11)年時点で茶々は14歳、初は13歳、江は10歳となっている。作中で3人は姫路城で世話役となる寧々と対面した。しかし『玉興記』によると3人を迎えたのは秀吉だが、後見人となったのは織田信雄(山脇辰哉)であり、3人は安土城に入ったという説もある。