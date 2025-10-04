フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)が、1995年10月の番組スタートから30周年を迎えた。これを記念して、話題を集めた作品と「その後」の物語を、5週連続で放送する。

5日に放送される第1弾は、平成の大不況の中、日曜の午後としては異例となる世帯視聴率15.9％(ビデオリサーチ調べ・関東地区)という番組歴代最高を記録した「借金地獄物語」(1997年9月放送)。ナビゲーターとして見つめた宮崎あおいは、当時のリアルを映し出した数々の場面に驚きを隠せなかった――。

(注)…宮崎の「崎」は正しくは「立つ崎」

子どもの前でも平気でタバコ吸う時代

「借金地獄物語」の主人公の一人は、不動産業者の上打田内(かみうったない)英樹さん(当時42)。“借金地獄”によって家主が手放した家を狙い、仲介料や転売益を稼いでいた。

また、借金返済のために風俗店で働く女性たちにも密着。男にだまされ500万円の借金を背負った元看護師は、早朝と深夜のダブルシフトで働き続けていた。

『ザ・ノンフィクション』の数々の作品をダイジェストで振り返った「放送1000回SP」(2021年4月放送)で「借金地獄物語」の映像を見て、「ずっと見たかったんです」と興味を抱いていた宮崎。今回じっくり番組を見て、「こういう時代があったのだなと改めて感じました。タバコを吸ってる人が多いですよね。子どもの前でもプカプカ吸っていて。当時を知らない人が見たら、もっと衝撃なのではないかと思います」と想像する。

特に驚かされたのは、風俗店の内部にまでカメラが入ったリアルな光景。映画『怒り』(2016年)で、風俗店で働く女性を演じた際、新宿にある店を見学した経験があったが、今回映像を見て、「女性たちが現場に行って戻ってきた時にどのような思いなのか、そういうところまで伝わるような気がしました」と捉えつつ、「自分の体でお金を稼ぐというのは、やはり同じ女性として考えさせられます」と吐露した。

上打田内英樹さん

風俗店で働く女性たち

(C)フジテレビ

独特な28年前のナレーションが「カッコいい」

当時のナレーションを担当していたのは、宮崎が主演したNHK大河ドラマ『篤姫』でも共演した矢島健一。登場人物は呼び捨てで、感情を極力抑え、淡々と読み上げる独特の語り口に、「今とは世界観が全然違って、カッコいいんです」と印象を受けた。

「その後」の物語では、71歳になった現在の上打田内さんが登場。「人生、最終的には金」という信念とエネルギーあふれる仕事ぶりを見せていた28年前と変わらないバイタリティで、宮崎は「志がぶれずにいらっしゃるのだなと思いました」と感心する。

また、お金にまつわるトラブルは、28年経っても「また違う形で、時代を超えてあり続けるんですね」と実感していた。