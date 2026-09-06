「戻ってきて漫才やるだけでありがたいし、うれしい」お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、1日放送のTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』(毎週火曜25:00～27:00)に出演。脳梗塞のため休養しているサンドウィッチマンの伊達みきおにエールを送った。

太田光

田中裕二も過去に脳梗塞を発症「俺らもそうだった」

所属事務所のグレープカンパニーは8月28日、伊達が脳梗塞と診断され、当面の間、休養すると発表していた。

太田はTBS系情報番組『サンデー・ジャポン』でも伊達について触れていたが、「俺、もうちょっと細かく話したかったんだよ」と切り出した。「やっぱり普通の人だとね、意思の疎通ができるようになればOK」としつつ、「やっぱり漫才師となると、“しゃべり命”じゃないですか。ましてやサンドウィッチマンですよ。あの絶妙なツッコミとか、あの間とかさ。普通の人とまたちょっと違うじゃない?」と指摘。

続けて「普通に日常会話ができるからOK、みたいなことにはならないと思うんだよね、おそらくサンドの場合は」と述べ、相方の田中裕二も過去にくも膜下出血と脳梗塞を発症したことを念頭に、「俺らもそうだったじゃん」と振り返った。

さらに、同じく脳梗塞を患った過去を持つお笑いコンビ・なすなかにしの那須晃行とのやり取りにも言及。「那須がさ、漫才やるまでは結構時間かかった。で、俺らの『日曜サンデー』に来たけど、全然別に支障ない感じだったじゃん。でも、自分としてはやっぱり(違和感が)あったんだって」と回顧した。続けて「今、漫才をやっててだいぶ慣れて。それでもまだ本調子じゃないみたいな話をしてて。『でも、そんなの俺が聞いてたら全然わかんないよ』って言ったの」と説明。

こうした経験を踏まえ、「だから、そういうことも気にしてるんじゃないかと思って。伊達なんかね」と気づかい、「他人から見たら、ましてやサンドのファンから見たら、もう戻ってきて漫才やるだけでありがたいし、うれしい。多少話しづらかったり、間が狂ったりしても、あんまり焦るなよってことを言いたかった」と伊達に呼びかけた。

さらに、かつての伝説的漫才師である夢路いとし・喜味こいしの名を挙げ、「俺らの漫才は、俺の間が狂ったりするとおかしくなっちゃうかもしんないけど、サンドのは、いとしこいしレベルなんだよ」と絶賛。「年取っても、ゆっくりになっても、多少間がずれても、大丈夫だからってことも言いたかった」と続けた。最後には、「年齢的にも多少噛んだり、どっちかわかんないよっていう。脳梗塞だからって思っちゃうかもしんないけど。それはこの年になったら、みんな漫才師が直面してる問題だから。俺らもそうだから」と話していた。