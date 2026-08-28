お笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおが、脳梗塞と診断され、当面の間休養することが28日、所属事務所のグレープカンパニーから発表された。

事務所によると、伊達は先日、体調不良を訴えて病院で検査を受けたところ、脳梗塞と診断。医療関係者による迅速な対応もあり、「幸い大事には至らず、現在は入院治療を受けております」と説明した。

今後については、当面の間、治療に専念するため休養。現在は「回復に向けて日々リハビリに励んでおります」といい、「伊達本人の健康を最優先に、担当医と相談しながら、活動再開に向けて努めてまいります」としている。

また、ファンや関係者に対して「ご心配をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます」とコメント。当面は相方・富澤たけしが個人で活動するとし、「引き続きサンドウィッチマンを温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。

伊達は、2021年にステージ1の膀胱がんで1週間入院したこともある。

サンドウィッチマンは、以下の通り多数のレギュラー番組を抱えている。

・『帰れマンデー見っけ隊!!』(テレビ朝日)

・『サンド＆キスマイの気になるマン』(テレビ朝日)

・『バナナサンド』(TBS)

・『THE突破ファイル』(日本テレビ)

・『坂上どうぶつ王国』(フジテレビ)

・『ウワサのお客さま』(フジテレビ)

・『サンド伊達のコロッケあがってます』(BS-TBS) ※伊達のみ

・『ゴルフメンタリー「サンドウィッチマン伊達とナイツショット」』(CSゴルフネットワーク)

・『サンドのぼんやり～ぬTV』(tbc東北放送)

・『サンドウィッチマンと芦田愛菜の博士ちゃん』(テレビ朝日)

・『かのサンド』(フジテレビ)

・『サンドウィッチマンのラジオやらせろ!』(fmいずみ)

・『サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー』(ニッポン放送)

・『病院ラジオ』(NHK総合) ※不定期放送