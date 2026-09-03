「まず本当に命あって良かったと思う」お笑いコンビ・ナイツの塙宣之と土屋伸之が、8月29日に放送されたTBSラジオ『土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送』(毎週土曜9:00～12:45)で、脳梗塞のため休養しているサンドウィッチマンの伊達みきおについて語った。

伊達みきお

伊達みきおを心配「あの人は休まないからね」

所属事務所のグレープカンパニーは8月28日、伊達が脳梗塞と診断され、当面の間、休養すると発表していた。

塙は「伊達さん心配だよ、本当に」と切り出し、「あの人は休まないからね。だって月に1回、2回は、事務所に休みもらってるんだからね。だけど休まないんだ、あの人。休みの日にどっか行ったり、アクティブだからさ。ラジオもやってるから、ネタをつくるということもやるじゃない。だから休めないんだよ、どうしても」と普段の伊達について触れた。

その一方で、「本人から『脳梗塞になっちゃった』ってすぐメール来た」と明かし、「メール打てるんだって安心はしたんだけど。『しっかり休んでください』ってすぐ送ったの。『リハビリ頑張ります』って来た」とやり取りを紹介。土屋が「じっくり、ゆっくり休んで治してほしいよね。焦らないで」と語ると、塙も「やっぱり焦ってるよね。本人の中では“早く復帰したい”みたいなさ」と、伊達の心境を推し量った。

さらに土屋は「もう本当に、必要な休みだったと思うことも大事だと思いますよ。 まず本当に命あって良かったと思うしね」とコメントし、「メールもいつも通りの速さで返信来たから」と安堵した様子。塙も伊達とはメールで連絡を取っているといい、自身が送った文面のボケへの反応として「すごいツッコミも速いの。間もちゃんとあるから。さすが日本一のツッコミ」と絶賛していた。