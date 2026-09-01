「脳梗塞っていう名前だけ聞いちゃうとちょっとドキッとしますけど……」お笑いコンビ・サンドウィッチマンの富澤たけしが、8月29日に放送されたニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』(毎週土曜 13:00～15:00)に出演。脳梗塞のため休養している相方・伊達みきおの現在の様子を明かした。所属事務所のグレープカンパニーは、伊達が脳梗塞と診断され、当面の間、休養すると前日に発表していた。

相方・伊達みきおの不在を報告「しばらくちょっとお休み」

番組冒頭、富澤は「今日もね、伊達さんはお休みということになりますけども…」と切り出し、代役として狩野英孝を紹介。そのうえで「きのう発表になりましたけども、伊達さんが脳梗塞という病気になってしまいまして、しばらくちょっとお休み」とあらためて報告した。

狩野から「現状はどうなんですか?」と尋ねられると、「元気ですね」と即答。続けて、「仕事で朝集合したら『なんかしゃべれねえんだけど』っていうことで、『すぐ病院行けよ』って病院行って。そのまま入院になったのかな」と、入院直前の状況を振り返った。

現在も「いろいろメールなんかもやり取りしてますけども」といい、「非常に頭、体は元気なので、病院内をウロウロしてる」と伊達の様子を説明。さらに「この間、仙台で仕事だったんですけど、帰り新幹線で東京へ戻るときにメールしてたら、1時間半ずっとメールしてて、東京着いたんで。ボケりゃツッコんでくるし、あっちもボケてくるし、元気だなって」と明かした。そして狩野も「僕も何ラリーかさせてもらいましたけども、意外と早く。ちょっと手がしびれてとかで、打てないのかなと思いきや、意外とレスポンスが早いというか」と報告した。

富澤は「脳梗塞っていう名前だけ聞いちゃうとちょっとドキッとしますけど、本人は体・頭、いたって元気なので、そのうち戻ってくるんじゃないかなという。そんなに厳しい状況ではないですよということですね」とリスナーに呼びかけた。

番組内では、伊達から寄せられた伝言も紹介。「本当にたくさんの方にご迷惑をおかけしています」と謝罪する一方、「休養中、ついでにトミー・ジョン手術も考えています。あとは顔面を思いっきり整形しようかと考えています」と冗談を交えたコメントも。これを聞いた富澤と狩野は、そろって「元気ですね」と反応し、伊達の変わらぬ様子に安堵したようだった。