2027年1月、一番くじシリーズより「一番くじ DEATH NOTE 2」が登場。このほど、ニアとメロのフィギュアが公開され、ファンから歓喜の声が寄せられています。

一番くじ「 DEATH NOTE 𝟐」

今回公開されたのは、「DEATH NOTE」に登場する「L」の後継者候補であるニアとメロのフィギュア。

「一番くじ DEATH NOTE 2」ニア フィギュア

まずはC賞の「ニア フィギュア」。スウェットっぽい白い服をゆるっと着用し、片足を抱えるように椅子に座ると、髪をいじる……。どことなく初代Lに似た雰囲気を持つニアが、全長約16㎝のフィギュアになってC賞に登場します。

「一番くじ DEATH NOTE 2」メロ フィギュア

一方、ピタッとしたエナメルの黒い服に身を包んだメロは、金髪と鋭い目つきが特徴的。おなじみのチョコレートを片手に、全長約13㎝の「メロ フィギュア」になってD賞に登場です。どちらも凄みがあって、カッコいいですよね。

発売日は2027年1月16日なのですが、SNSでは「ニアメロ来た――!」「このニアめちゃくちゃほしい(泣」「メロえぐいかっこいい」「なんだと???手に入れるまで死なねーよ?」「うわぁ… Lと一緒に飾りたい…!」と歓喜の声が。どっちもゲットして、ぜひセットで飾りたい!

なお、ラインアップは、全9等級+ラストワン賞。続報は10月。気になるA賞は? B賞は? そしてラストワン賞には何が!? あれこれ予想しながら、楽しみに待ちましょう!

(C) 大場つぐみ・小畑健/集英社