BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部が展開するハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」は、新C「一番くじONLINE 塩崎太智がみんなとスマホでペリペリ」を9月1日より公開している。9月1日は、1月9日の「一番くじの日」をひっくり返した“裏一番くじの日”としており、そのタイミングに合わせたプロモーション展開となる。

また、送料無料キャンペーンや、『いらすとや × 一番くじ』LINE スタンプ無料配信キャンペーンも実施する。

新CM「一番くじONLINE 塩崎太智がみんなとスマホでペリペリ」

「一番くじ」は、コンビニや書店などの店頭や、「一番くじONLINE」でのオンライン販売も合わせて展開中だ。キャッチコピーである「見つかる、キミの一番！」の世界観のもと、今回の新CMでは誰もが立ち寄るカフェを舞台に設定。日常のふとした瞬間に訪れる「オンラインくじを引くワクワク感」を、初出演となる塩崎の表情豊かな全力演技とともに描いた。

CMでは、塩崎はカフェ店員役として出演し、客が「一番くじONLINE」を楽しむ様子を見て羨ましさのあまり震えだすコミカルな演技を披露する。「ちょこっとやる?」と誘われると、「はぁぁぁぁい!!!」と元気いっぱいに返事をし、スマホで“ペリペリ”とくじを引く。お目当ての賞品を引き当てた際には「きちゃー!」と歓喜する姿も描かれている。共演は星乃夢奈と三浦舞華。塩崎の表情豊かなリアクションが作品の見どころとなっている。

撮影現場では監督から「塩崎さんっぽさがほしい」というリクエストを受け、コミカルな表現を次々と披露。スタッフから笑いが起こる場面もあったという。

送料無料キャンペーン実施中

「スマホでも! 見つかる、キミの一番! 送料無料キャンペーン」として、期間限定で送料無料キャンペーンを実施中だ。詳細は「一番くじ ONLINE」サイトを確認のこと。

実施期間： 2026年9月1日（火）～2026年10月9日（金）

実施場所： 一番くじ ONLINE 通販サイト

実施内容： すべての『一番くじ ONLINE』会員に「スマホでも! 見つかる、キミの一番! 送料無料チケット」をプレゼントする。期間中は全商品、何回でも送料無料で購入できる。

『いらすとや × 一番くじ』LINE スタンプ無料配信キャンペーン

「いらすとや」と「一番くじ」がタイアップし、特別なデザインの LINE スタンプを無料配信するキャンペーンを実施。一番くじLINE公式アカウントを「友だち追加」すれば、2026年9月1日(火)～2026年9月28日(月)の期間限定で、『いらすとや × 一番くじ』LINE スタンプを無料でダウンロード可能だ。一番くじを引く時だけでなく普段も大活躍できる LINE スタンプ全16種をラインナップしている。

配信期間：9月1日(火)～9月28日(月)

有効期間：ダウンロードから180日間

LINE スタンプ数：全16種

「一番くじONLINE 塩崎太智がみんなとスマホでペリペリ」は、9月1日よりTV、各種SNS（YouTube、Instagram、TikTok、LINE等)で展開する。