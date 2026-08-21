Nintendoの人気ゲーム『スプラトゥーン3』をテーマにした「一番くじ スプラトゥーン3 第三弾」が8月22日より発売される。その中でも、D賞の「サーモンラン 金イクラランドリーネット」がSNSで注目を集めている。

一番くじ スプラトゥーン3 第三弾

「一番くじ スプラトゥーン3 第三弾」は、セブン‐イレブンやイトーヨーカドー、Nintendo TOKYOなどで取り扱われるハズレなしのキャラクターくじ。A賞には「撃て！スプラシューターライト」、B賞には約50cmサイズの「イカバンカーBIGぬいぐるみ」、C賞には「運べ！ガチホコトートバッグ」など、ゲームの世界観を再現したユニークなグッズがラインアップされている。

そんな中、話題となっているのがD賞の「サーモンラン 金イクラランドリーネット」だ。商品ページによると、サーモンランの金イクラをモチーフにしたランドリーネットで、サイズは約35cm。「中に洗濯物を入れて、洗濯機に金イクラを納品しよう！」という説明が添えられている。

発売を前に、一番くじ公式XアカウントがD賞を紹介。ファンからは「こういう生活に使えるのくじとかの景品にしてくれるのまーじ天才」「たのしみーっっ」「これはちょっとそそられる」「金イクラのランドリーネットかわよ」「欲しいです！」と多くの反応が。

ゲーム内で金イクラを集めてコンテナに納品するサーモンランのシステムを、洗濯という日常行為に落とし込んだアイデアが好評を集めている。

また、今回のくじには、冷たい飲み物を注ぐと絵柄が変わる「冷感チェンジグラス」や、ゲーム内のフード・ドリンクをモチーフにした「イカしたジッパーバッグ」、ブキやキャラクターの「ラバーチャームコレクション」なども用意されている。さらにラストワン賞として「相棒！コジャケどんぶり」が登場する。

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