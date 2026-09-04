9月のセブン‐イレブンでは、ディズニープリンセスの世界観を楽しめる「一番くじ 〈ディズニープリンセス〉Enchanted Glow」と、『BLEACH』の人気キャラクターたちが登場する「一番くじ BLEACH Stirring Souls vol.5」が発売されます。どちらもファン必見のラインアップとなっているため、発売前にチェックしておきましょう。

「美女と野獣」の名シーンを再現! 一番くじ 〈ディズニープリンセス〉Enchanted Glow

「美女と野獣」の名シーンを再現! 一番くじ 〈ディズニープリンセス〉Enchanted Glow

「一番くじ 〈ディズニープリンセス〉Enchanted Glow」は、9月5日よりセブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンなどで順次発売予定。価格は1回781円です。

本商品は『美女と野獣』を中心に、ディズニープリンセス作品の魅力を詰め込んだ一番くじです。最大の注目ポイントとなるA賞とB賞には、舞踏会のフロアで視線を交わすベルと野獣を立体化したフィギュアがラインアップされています。

主な賞品

A賞 〈ベル〉フィギュア

『美女と野獣』の印象的なシーンを再現した約16cmのフィギュアです。

B賞 〈野獣〉フィギュア

ベルと対になる約18cmのフィギュアで、並べて飾ることで作品の世界観をより楽しめます。

C賞 チャームコレクションBOX

ベル、野獣、バラのメタルチャームを収めた特別仕様のコレクションボックスです。

このほかにも、ベル、ラプンツェル、アリエルをモチーフにしたゴブレット風グラスや、ミニフィギュア、ミニキャンバスボード、缶ミラー、ラバーコレクション、ステッカーコレクションなどのアイテムがラインアップされています。

ラストワン賞はステンドグラス風ライト {id3}

最後のくじを引くともらえるラストワン賞には、『美女と野獣』のお城に登場するステンドグラスをイメージした「ステンドグラス風ライト」が登場します。壁に掛けても卓上に置いても楽しめる、インテリア性の高いアイテムです。

日番谷冬獅郎や四楓院夜一が登場! 一番くじ BLEACH Stirring Souls vol.5

続いて9月19日には、「一番くじ BLEACH Stirring Souls vol.5」が発売予定です。価格は1回850円で、セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンなどで取り扱われます。

一番くじ BLEACH Stirring Souls vol.5

『BLEACH』の人気フィギュアシリーズ「Stirring Souls」の第5弾となる本商品は、現時点では一部賞品のみ公開されていますが、すでに人気キャラクターのフィギュア化が明らかになっています。

主な賞品

A賞 黒崎一護 MASTERLISE

主人公・黒崎一護を約19cmサイズで立体化したフィギュアです。迫力ある造形で、一護の魅力を存分に表現したアイテムとなっています。

B賞 日番谷冬獅郎 MASTERLISE

護廷十三隊十番隊隊長の日番谷冬獅郎を約12cmサイズでフィギュア化。人気の高い隊長格キャラクターがMASTERLISEシリーズで登場します。

C賞 四楓院夜一 MASTERLISE

尸魂界篇から高い人気を誇る四楓院夜一を約9.5cmサイズで立体化しています。

D賞 死神代行証小物入れ MASTERELIVE COLLECTION

作中に登場する死神代行証をモチーフにした小物入れです。サイズは約11cmで、ファン心をくすぐるアイテムとなっています。

E賞 斬魄刀メタルチャーム

全8種から選べるメタルチャームです。作中で活躍する斬魄刀をモチーフにデザインされています。

F賞 アクリルチャーム

全10種のアクリルチャームをラインアップ。BLEACHのキャラクターたちをデザインしたコレクションアイテムです。なお、種類は選べません。

G賞 クリアポスター

全10種から選べるA3サイズのクリアポスターです。キャラクタービジュアルを使用した、飾って楽しめるアイテムとなっています。

H賞 ステッカー

全10種から選べるステッカーセットです。約6cmサイズのステッカー6枚がセットになっています。

ラストワン賞 更木剣八 MASTERLISE

最後のくじを引くと手に入るラストワン賞には、更木剣八のMASTERLISEフィギュアが登場します。約22cmの大迫力サイズで立体化されており、本くじの目玉賞品のひとつです。

また、ダブルチャンスキャンペーンでも、更木剣八 MASTERLISEが当たります。当選数は50個となっています。期待が高まります。

9月のセブン‐イレブン一番くじは人気作品が勢ぞろい

9月のセブン‐イレブンでは、ディズニープリンセスの魅力を詰め込んだ「一番くじ 〈ディズニープリンセス〉Enchanted Glow」と、『BLEACH』ファン必見の「一番くじ BLEACH Stirring Souls vol.5」が登場します。フィギュアを中心に魅力的な景品がそろっているため、気になる人は発売日を忘れずにチェックしてみてはいかがでしょうか。