国産ミニカー玩具として55年以上の歴史を持つ「トミカ」。近年は玩具を懐かしむキダルト(キッズ+アダルト)向けのハイクオリティな「トミカプレミアム」も好評ですが、これらのディスプレイにふさわしい“トミカ史上最高峰”と言われる立体パーキング「Automated tomica PARKING with showroom(オートメイテッド トミカ パーキング ウィズ ショールーム)」が2026年9月下旬に登場しました。

「トミカ」はミニカー遊びをさらに楽しくする建物や道路などのプレイセットを発売してきましたが、その中でも大きくてギミックが満載の「立体パーキング」はミニカー少年たちが憧れる大人気アイテムでした。今回はその“最高峰”だと謳われる製品。内容を確かめるべく、実際にプレイしてみました。

ビッグな筐体に23＋1台を展示! 4つのモードが楽しめる!

「オートメイテッド トミカ パーキング ウィズ ショールーム」は全高約424mm、全幅約403mm、奥行約360mmとなかなかのビッグサイズ。5階建てのタワー内に23台のトミカを収納し、外のディーラー展示スペースの1台分を合わせて合計24台のディスプレイが可能です。

この製品の目玉となるアクションは、タワー内に装備した電動式エレベーターによるフルオートの「入庫」「出庫」や、多数のLEDによる「ライトアップ」、さらに3つの動作をすべて行う「デモンストレーション」という4つのモードをリモコン操作で行えることです。





トミカプレミアムの「日産 NISSAN GT-R NISMO Special edition」が1台付属

リモコンで任意の場所を選べる「入庫／出庫モード」

それではさっそく、4つのモードを試してみましょう。

まずタワー本体の電源をオンにすると、LEDによるオープニングがスタート。次に入庫させるトミカをエントランスに置き、リモコンの入庫(IN)ボタンを押すと、タワー正面3階のエリア(3A)が赤く点灯します。

この赤く点灯している場所が入庫エリアになるため、リモコンの十字ボタンで任意のエリアを選択します。あとは決定ボタンを押せば入庫がスタート。エントランスの白いLED照明が灯るとゲートが開き、床の一部がリフトのように車体を持ち上げてエレベーターまで運んでいきます。

トミカを乗せたエレベーターは回転しながら上昇し、指定したエリアに車体をスライドさせて入庫が完了。出庫の手順も同様で、すべての操作を離れた場所からリモコンで行うことが可能です。

この一連の動作は本物のタワーパーキングのようですが、各フロアの窓や天井がクリアパーツになっているため、そこからメカニカルな動きを見ることができます。

大切なトミカが輝く「ライトアップ／デモンストレーションモード」

「ライトアップ」と「デモンストレーション」は、大切なトミカコレクションを美しく演出するモードです。

「ライトアップモード」は、タワーに装備された23個のRGB LEDと4つの白色LEDが点灯し、さまざまなカラーに変化しながらタワー内のトミカをライトアップ。リモコン操作で色の組み合わせや変化を10パターンから選択でき、約10～25分間のイルミネーションを楽しむことができます。





LEDのカラーや点灯パターンはリモコンで選択が可能





サイドや天井のクリアパーツからライトアップされたトミカを鑑賞できる

最後の「デモンストレーションモード」では、入庫／出庫／ライトアップの動作がランダムかつフルオートで行われ、タワー内にある23台のトミカによる約30分間の華やかなショーが開催されます。





まるでファッションショーのようにタワー内のトミカが次々と現れる

トミカ流のリアルなコダワリポイント

従来のトミカパーキング製品は、子ども向けの玩具ということもあり、トミカ同士がぶつかったり、スロープや壁などに車体を擦りつけたりすることもありました。大人向けの本製品ではそのようなアクションはなく、モーターなどの動作音も可能な限り低減されています。

また、タワーのディテールは細かな塗装やシボ表現などが施されており、「トミカプレミアム」をディスプレイしても違和感のない仕上がりに。ほかにもディーラースタッフや家族連れのフィギュアも付属し、タワーのサイズ感やストーリー性のあるディオラマを楽しめます。







大人も満足するトミカ流のディテール





自動車ディーラーのワンシーンを演出するフィギュア

大人向けでも、安全対策もシッカリ!

このトミカパーキングは大人をメインターゲットとしていますが、お父さんがこんな楽しいものを買ってきたら、お子さんだって遊びたくなるはず。そのため対象年齢は6歳以上に設定され、安全に配慮した設計がされています。

具体的には、電動で動くエレベーターなどの駆動部品に指を挟むことなどがないように、クリアパーツの天井や可動するエントランスなどの部品が外れていたり、ゲートが閉まっていなかったときは動作が停止し、タワーのLEDも赤色に全点灯したりします。

また、何らかの異常が起きたときや、モードを途中で止めたいときはリモコンでキャンセルすることもできます。





部品が外れたときは停止してタワーが赤く全点灯する

大人のトミカファンにも本気で遊んでほしい

大人のトミカファンにも『本気で“tomica”で遊んで欲しい』という想いから誕生した、トミカ史上最高峰の立体駐車場「オートメイテッド トミカ パーキング ウィズ ショールーム」。

気になる価格は41,800円(税込)と、歴代トミカパーキング製品の中でも最高峰ですが、子どもの頃から熱狂的なトミカファンにしてみれば安いモノかもしれません。一部のトミカショップや大型玩具店ではサンプルが展示されているようですので、気になる方は問い合わせてみてはいかがでしょうか?