ガシャポンから、カプセルを開けてアートに出会える新シリーズ「CAP’in GALLERY(カップインギャラリー)」が誕生します。

「CAP’in GALLERY」は、クリエイターやキャラクターとのコラボレーション、オリジナルIPの展開を通して、ガシャポンから新たなアートトイの楽しみ方を提案するシリーズ。商品を一つずつ楽しむだけでなく、集めて並べることで、自分だけの小さなギャラリーを作れることをコンセプトにしています。

第1弾では、「VIRUSWEETS」「LilGemily」といったオリジナルシリーズをはじめ、田中かえ氏、miffy、atmosのキャラクター「TENKYU」とのコラボレーション商品が登場。10月2日からは、東京・渋谷のMIYASHITA PARKでPOP-UP STOREも開催されます。

カプセルを開けてアートと出会う「CAP’in GALLERY」

「CAP’in GALLERY」は、アートとカプセルトイを融合したアートトイシリーズ。

ブランド名には、カプセルを意味する「CAP」と、作品を集めて飾る空間を意味する「GALLERY」が組み合わされており、カプセルを通して新たな作品に出会い、自分だけのギャラリーを楽しんでほしいという思いが込められています。

このシリーズの起点となったのは、2024年12月に誕生したオリジナルIP「VIRUSWEETS」。

今回新ブランドを立ち上げた背景としてバンダイの担当者は、「POPMARTなどのアートトイブームや、カプセルトイ市場でもノンキャラクター、クリエイター系の商品が増えていたことを背景に、20－30代に向けたクリエイターズトイを作りたいという想いがありました。まずは2024年12⽉にVIRUSWEETSが誕⽣し⼤変ご好評をいただいております。今後どうやってこのカテゴリーを伸ばしていくかと考えたときに、ガシャポン内のアートトイ‧クリエイター系商品を⼀つのシリーズにまとめて打ち出すこととなりました」と話します。

シリーズを構成するのは、バンダイのオリジナルIPを展開する「オリジナルライン」、クリエイターとコラボする「クリエイターライン」、既存IPとのコラボを展開する「キャラクターライン」の3つのライン。

オリジナルライン「VIRUSWEETS figure collection ～trick or treat～」

クリエイターライン「かえちゃんふぃぎゅあ designed by 田中かえ」

キャラクターライン「miffy Glint Series」

とくにクリエイターラインでは、イラストレーターの田中かえ氏、アーティストの矢入幸一氏、クリエイターのアメ氏とのコラボが決定。今後もさまざまなアーティストやクリエイターとのコラボを予定しているのだとか。

カプセルトイ好きだけでなく、アートトイに興味がある人、クリエイターの作品を気軽に楽しみたい人にとっても、作品と出会う入口になることが、このシリーズの特徴のひとつと言えます。

POP UP SHOPの様子

フィギュアからカプセルまで、世界観を統一

商品本体には、クリア素材、メタリック塗装、パール塗装など、各シリーズの世界観に合わせたさまざまな表現を採用。異なる質感を組み合わせることで、手のひらサイズのフィギュアでありながら、アート作品のような存在感を演出しているそう。

atmos TENKYU フィギュアコレクション

また、商品を集めて飾ることを想定し、シリーズ内でフィギュアのサイズ感を統一。異なるラインの商品を並べても、一つの展示のように楽しめるよう工夫されています。

さらに、カプセルやミニブック、ディスプレイシート、ガシャポン自販機にもシリーズの世界観を反映するなど、細部にまでこだわりが光る本シリーズ。共通モチーフとして採用されているのは、斜めに傾いたカラフルな額縁で、商品を額縁に飾られた作品のように見せることで、ガシャポン売り場そのものをギャラリーのように演出します。

第1弾は全6シリーズ

第1弾では、3つのラインから全6シリーズが登場します。

VIRUSWEETS figure collection ～trick or treat～

「VIRUSWEETS」の新商品です。スイーツをテーマにした、少しダークで可愛らしいキャラクターたちを立体化しています。

全6種

1回500円

10月発売

VIRUSWEETS figure collection ～甘味処～

2025年6月に発売された「VIRUSWEETS」の再販商品です。

全6種

1回400円

LilGemily figure collection

新たに誕生するオリジナルシリーズです。頬にあしらわれたラインストーンが特徴で、宝石のような輝きがキャラクターの個性を引き立てています。

全6種

1回500円

かえちゃんふぃぎゅあ designed by 田中かえ

イラストレーター・田中かえ氏とのコラボレーション商品です。田中氏の描くキャラクターの魅力を、手のひらサイズのフィギュアで表現しています。

全5種

1回500円

平面のイラストを立体化することで、正面から見るだけでなく、横や後ろからもキャラクターを楽しめる商品に仕上がっています。

miffy Glint Series

オランダの人気絵本シリーズ「miffy」とのコラボレーション商品です。miffyのかわいらしさに、光沢感のある仕上げや質感の変化を加えています。

全4種

1回500円

atmos TENKYU フィギュアコレクション

スニーカーショップ「atmos」のキャラクター「TENKYU」とのコラボレーション商品です。

「TENKYU」は、アーティストのCOIN PARKING DELIVERYがデザインしたatmosのオリジナルキャラクター。スニーカーを愛する宇宙人というユニークな設定を持っています。

全6種

1回500円

ブランドの世界観を体験できるPOP-UP STOREも開催

「CAP’in GALLERY」の誕生に合わせ、10月2日から10月4日まで、東京・渋谷のMIYASHITA PARK South 1F「Park in Park」で期間限定のPOP-UP STOREが開催されます。

POP-UP STOREでは、第1弾商品の先行販売に加え、商品展示、クリエイター紹介、フォトスポットなどを展開。斜めに傾いたカラフルな額縁を使った展示によって、会場全体をギャラリーのように演出します。

会場にはオリジナルデザインのガシャポン自販機も登場。実際に自販機を回して商品を手に入れることで、「CAP’in GALLERY」が提案する、カプセルを開けてアートに出会う体験を楽しめます。

新シリーズの商品をいち早く見られるだけでなく、フィギュアを集めて飾る楽しさを空間全体で体験できるイベントとなっています。

POP-UP STORE開催概要

イベント名：CAP’in GALLERY POP-UP STORE

開催期間：2026年10月2日(金)〜10月4日(日)

開催時間：11:00〜19:00(10月4日17:00最終入場、17:30終了)

会場：MIYASHITA PARK South 1F「Park in Park」(東京都渋谷区神宮前6-20-10)

入場料：無料

※混雑時は整理券が配布される場合があります。

※商品は数量限定です。

※1回の入場につき、購入は合計6回までです。

10月2日からは、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ20店舗でも先行販売を実施。10月第4週からは、全国の玩具売り場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機で順次一般販売が開始されます。

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