メトロンズ第11回公演『金持ちに好かれなくちゃ!』のゲネプロが2日に行われ、その終了後にメトロンズのメンバーが報道陣の取材に応じた。

『金持ちに好かれなくちゃ!』は池田一真(しずる)が脚本を担当

囲み取材で、最初に挙手した記者から「今回は池田さんが脚本を担当されましたが、どんなところから着想を得たんですか?」と聞かれると、池田一真(しずる)は「最近、お金持ちが幅を利かせてる気がして。簡単にお金を配ってる風潮が見られて、お金で何でもできるという感じを受ける」と自身の印象を語る。

そのことに関しては「そうだなと思って」と疑問なく受けて入れていることを明かして、笑いを誘いながら、「お金で動いちゃう人たちを書きたいと思った。これ(今作に登場するキャラクター)以外の人間はたぶんいないと思う。今の世の中の縮図というか」と言い放つと、ほかのメンバーから「そんなことはない」とツッコミが。

しかし、池田は「観に来てもらえれば、『ああ、私だ』『あれは私だ』ってなる。たぶん、(共感できる人が)誰もいないってことはないと思う」と自信をのぞかせた。

平川さんと池田だけの世界

続いて、挙手した記者が「共同通信 平川です」と名乗ると、純(しずる)が「出た!」「平川さんだ!」と反応する。そう、あの平川さんだ。昨年の『キングオブコント』ファイナリスト発表会見での池田とのやり取りが話題を呼び、今年の『キングオブコント』エントリー表明会見でも、記者会見中にもかかわらず、池田が2人だけの単独インタビューに持ち込もうと仕掛けた、あの平川さんだ。純が「出た!」と反応したとき、どちらの会見の様子も見ていた私も「平川さんだ!」と思わず声を出しそうになった。

サルゴリラの2人が「初めて見た!」(赤羽健壱)、「ウワサは聞いてます」(児玉智洋)と興味津々で平川さんのことを見ている横で、池田は静かにスイッチを入れ、「何しにきた?」と臨戦態勢。口調は仕掛けているが、その表情はなんだか嬉しそうだ。平川さんの質問は「今は演劇だとダウ90000がいると思うんですけど、彼らは直近で演劇の賞を獲っている。で、お笑いのタイトルが欲しいと頑張っている。皆さん(サルゴリラとライス)はタイトルを獲っている」「演劇の公演を打つときに意識はされますか?」というもの。

全員に向けた質問だが、田所仁(ライス)が「平川さんは絶対に池田の意見が聞きたい」と言うように、ほかのメンバーたちが池田の出方をうかがっていると、池田は「平川はどう思う?」と逆質問する。もはや恒例となった展開に、メンバーたちは「なんで毎回まず平川に聞くんだよ(笑)」と大爆笑。児玉が「大仁田と真鍋みたい」と大仁田厚と真鍋由アナウンサーの関係性になぞらえると、池田は「平川の意見は毎回、的を射てるんだ」と信頼を口にした。

そして、平川さんが持論を伝えていると、池田はそれに答えながら、舞台から降り、平川さんの隣へ。エントリー表明会見のときと同じように、平川さんのほうに体を完全に向け、平川さんの目だけを見つめ、平川さんにだけ言葉を届ける。メンバーから「こんな記者会見、見たことない」「2人でやってくれよ」とヤジが飛ぼうが、そこはもう池田と平川さんだけの世界。私の頭の中では、あいみょんの「二人だけの国」が流れていた。映画『失楽園』を観て作った曲らしいので、書かれていることは全く2人の関係性とは違うけれど、「許された二人だから 今ここで」という歌詞が、取材中の池田と平川さんのこととしか思えなくなった。

平川さんと池田の単独インタビューの内容はここでは割愛するが、もしかしたらメトロンズの公式YouTubeで流れるかも? 囲み取材終わりにスタッフさんに映り込みの可否を聞かれて、「全然大丈夫です!」と答えたけど、私は一体どんな顔で映り込んでるんだろう。頭の中では、あいみょんが歌ってるんだよ?

平川さんと池田の物語に別展開も!?

平川さんの質問が終わったとき、囲み取材の時間は残すところわずか。あと1問だけ質問できるとのことだが、2人の濃密なやり取りで完結した雰囲気が漂っている。そこで別媒体の記者が手を挙げ、しずるに今年の『キングオブコント』の手応えについて尋ねた。

それに純が「去年決勝に行かせてもらったんで、今年は決勝に行くのが最低条件ですね。そして優勝したら、ここにいる2組のチャンピオンと肩を並べて、本当のメトロンズになれると思うので。そこは揺るがず、自信があります」と意気込みを述べ、続いて、記者が「池田さんは? (純さんは)優勝とおっしゃってましたが」と聞くと、池田はまるで平川さんに仕掛けるようにタメ口で「優勝だよ」と小声でポツリ。それに気づいた純が「新しい相方見つけた、じゃないんだよ」「もういいって!」とツッコミを入れた。

えっ、もしかしてライバル現る……? しずるが『キングオブコント』で優勝して、優勝記者会見で平川さんとやり合うのが美しいラストシーンだと思っていたんだけど、別の展開もあり得るの!? こんなの絶対に見逃せないよ。

『金持ちに好かれなくちゃ!』は「今のメトロンズのみんなが面白いと思ってるもの」

メトロンズの公演に関する感想が最後の補足みたいになるのも変な話だが、『金持ちに好かれなくちゃ!』はとても面白かった。メトロンズのYouTubeチャンネルに上がっている動画で、池田が「俺は今回が、今のメトロンズのみんなが面白いと思ってるものだと思うのよ。で、これを観に来てもらって、『ダメだ』と思ったら、もう観に来なくていいと思ってる。これが合うと思っている人は、たぶん今後も期待を裏切らないと思う」と言っていたので、私は次の公演も観に行きたいと思う。