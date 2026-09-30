日向坂46松尾桜「私のぬいぐるみで…」二代目キャプテン・髙橋未来虹がMV撮影中に見せた“かわいい行動”にキュン！

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。9月25日（金）の放送は、山下＆松尾の2人でお届け！ ここでは、9月30日（水）にリリースされる18枚目となるシングル「イチャイチャ虫」について語り合った模様を紹介します。山下：日向坂46からお知らせです。9月30日（水）に18枚目シングル「イチャイチャ虫」を発売します！山下・松尾：ありがとうございます！山下：もう18枚目！ すごい!!松尾：本当にありがとうございます！山下：今回、私たち2人とも選抜メンバーとして活動させていただいております。MVもYouTubeで公開されていまして、もういっぱい観てくださっているということで。松尾：ありがとうございます！山下：私はね、このMV好きだよ！ まず（映像の）質感が……。松尾：いつもと違いますよね!?山下：フィルムカメラを使って撮っていただいたりして。松尾：おしゃれですよね～。山下：そうだよね！ 何か思い出はあったりする？松尾：私は、（髙橋）未来虹さん、まなみん（大野愛実）、さきちゃん（片山紗希）と4人で撮影したカフェのシーンが、一番長く撮影したんですけど、そのときに、私とさきちゃんがぬいぐるみを持っていて……。これは前回の放送でお話させていただいたかもしれないんですけれど、未来虹さんの新たな一面が見られたというか。最初は（ぬいぐるみに）興味がなさそうだったんですけど、私が撮影しているときに、未来虹さんが私のぬいぐるみで結構遊んでくださって！山下：へぇー！松尾：それが、かわいいなってすごく思いました！山下：キャプテンの未来虹さんが、ぬいぐるみに触れている瞬間ってあまり想像できないもんね。松尾：フフフ（笑）。山下：クールそうじゃない？ なのに、かわいらしいぬいぐるみと戯れているのを想像するだけでニヤけるね（笑）。松尾：そうなんですよ、本当にかわいかったです！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46