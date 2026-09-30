杏子 風邪で“かすれた声”をきっかけに人生が一変!?「『君、いいね！』なんて言われちゃって（笑）」

フリーアナウンサーの唐橋ユミがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「NOEVIR Color of Life」（毎週土曜9:00～9:30）。“生きること、輝くこと、そして人生を楽しむこと”をテーマにした、トークと音楽が満載のプログラムです。各界を代表して活躍する女性ゲストが、自らの言葉でメッセージを伝えます。

今回のゲストは、ロックバンド・BARBEE BOYS（バービーボーイズ）のボーカルとして、またソロシンガー、作詞家として活躍されている杏子（きょうこ）さん。音楽人生の原点などについて語っていただきました。

――長野県松本市生まれの杏子さん。高校時代からアマチュアバンドで活動を始め、1983年にBARBEE BOYSに加入し、1984年「暗闇でDANCE」でデビュー。1992年にBARBEE BOYSの活動を終了した後は、ソロシンガーとして活動を開始。2018年にはBARBEE BOYSが再始動し、2025年12月には「BARBEE BOYS 4PEACE」として新体制での活動を発表。現在もソロとBARBEE BOYS 4PEACEの両方で音楽活動を続けています。

◆独学のギターから始まった音楽活動

唐橋：中学のときに叔父様からガットギターをプレゼントされたとお聞きしました。

杏子：そうなんです。なぜだか叔父からもらって。当時、「平凡」とか「明星」といったアイドル雑誌があって、それに歌本がついてくるんですよね。弾ける簡単なコードを探すと、当時はフォークも流行っていたので、吉田拓郎さんの「結婚しようよ」などが載っていたんです。そういうコードだけを弾いていたら、合わせてみようかなと思うようになり、歌っていました。

唐橋：お稽古で習いに行っていたとかではないんですね。

杏子：歌本を見て、独学でやっていましたね。ピアノはスタートするのが遅くて、小学校2年からだったから、ちょっとコンプレックスがあって。だけど、ギターをやっている女子はあまりいなかったから、音楽の（時間に）自由な楽器で何かっていうときに「ギターですけど。簡単なコードだけど」って感じでやってましたね（笑）。

唐橋：そして、高校時代にバンドを？

杏子：バンドというよりはユニットですね。友人の女の子とフォークユニットを作りました。当時はポプコン（ヤマハポピュラーソングコンテスト）っていうオーディションがあって、2人で歌って応募したんですけど、テープ審査で落ちちゃって。抱き合いながら泣いてました（笑）。

唐橋：学生時代にもそういった制作活動をされていたんですね。

杏子：憧れていた先輩が「歌って作るもんだよね」って言って、「カッコいい！」って思ったんです（笑）。

◆セッションをきっかけにバンドの魅力を知る

唐橋：そこから杏子さんは、大妻女子大学に進学。大学1、2年の頃に人生の分岐点があったんですよね？

杏子：そうですね。今でもお付き合いしている友達と出会えたことが一番大きい出来事でした。1、2年は埼玉の、狭山の寮で生活をするんですね。狭山の駅からスクールバスで20分ぐらいあって、かつ門限7時で。だから池袋を17時くらいに出ていないと、もう間に合わないみたいな。友達とは2年生の前期に一緒になったんですけど、馬が合って。大学を卒業して、友達は幼稚園の先生、私はOL。2人ともお金がないので、ルームシェアをすることになったんです。

唐橋：なるほど。

杏子：はじめの半年ぐらいはちょっとしたことで喧嘩になっていたんですけど、キッチンにノートが置いてあって。そこにそれぞれの思いを書いていましたね。友達がお嫁に行くまで、5年間を一緒に住みました。

唐橋：生活をしながら、杏子さんは音楽もやっていらっしゃったんですか？

杏子：ギターの弾き語りを1人でやっていました。そうすると、月に一度は外の空気を吸えるし、高校時代の友達も集まってくれたんです。そういう集まりのためにオーディションに行って、月に一度は歌っていましたね。そこから、当時のボーイフレンドが美大に受かったんです。美大には重音楽クラブっていうロックのクラブがあって、そこに遊びに行ったらセッションをしていて、マイクが回ってきたんです。たまたまそのときは風邪をひいていて、かすれた声で「うあ～！」って歌ってました（笑）。そうしたら「君、いいね！」なんて言われちゃって（笑）。それから学祭の誘いを受けて、それに出演したら「バンドって楽しい！」って初めて思ったんですよ。

唐橋：そこから何かがいろいろと始まりそうですね！

――番組では他にもアニメ「サイボーグ009 ネメシス」のオープニング主題歌「誰がために」の制作エピソードなどについて語る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：NOEVIR Color of Life

放送日時：毎週土曜 9:00～9:30

パーソナリティ：唐橋ユミ

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/color/