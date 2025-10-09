“日本一のコント師”を決める大会『キングオブコント2025』の決勝が、11日(18:30～21:56)にTBSで生放送される。9年ぶり5回目の決勝進出を決めたお笑いコンビ・しずる(池田一真、純)に喜びや意気込みを聞いた。

今年も『お笑いの日』(11日14:00～21:56)のフィナーレとして開催される『キングオブコント』。決勝進出を決めたのは、青色1号(初/太田プロ)、うるとらブギーズ(4/吉本興業)、元祖いちごちゃん(初/浅井企画)、しずる(5/吉本興業)、トム・ブラウン(初/ケイダッシュステージ)、ファイヤーサンダー(3/ワタナベエンターテインメント)、ベルナルド(初/マセキ芸能社)、や団(4/SMA)、レインボー(初/吉本興業)、ロングコートダディ(4/吉本興業)の10組(50音順、カッコ内は決勝進出回数と所属事務所)。史上最多エントリー数3449組の頂点に立ち、18代目キングの称号と優勝賞金1000万円を手にするのはどの組か。

――決勝進出が決まったときの気持ちと、そのときのお二人の様子を教えてください。

純:10組目に呼ばれたので生きた心地がしなくて、呼ばれたときは放心状態でした。そうしたら、周りの芸人や(司会の)山里(亮太)さんが池田にツッコんでいたので、ボケてんのかよと思って、そこで現実に戻る感じでした。真顔をしていたっぽくて(笑)。余韻どころか本韻にも入ってなくて、そこからゆっくり実感している感じです。

池田:浸っているコイツがムカつくんです(笑)。くさいこと言ってきそうだし、そうはさせないぞと。村上を気持ちよくさせない!

純:俺は池田のそんな感覚を奪ってないのに、なんで俺だけその感覚を奪われないといけないんだ(笑)

池田:そう言われると本当に申し訳ない(笑)

――池田さんも内心ではもちろん喜んでいたわけですよね?

池田:うれしかったですね。9年ぶりのうれしさというより、この回で行ったという。今年は本当にマジでツイています。今年取れなかったら本当にヤバいです。とんでもない追い風が吹いているんです。

純:運とタイミングはめちゃくちゃ感じていて。追い風や運があるときに結果を出すことが大事で、僕らが憧れている成功している人やかっこいい人は、運やタイミングがいいときに結果を出しているんだなと。

芸人仲間からアドバイスも メトロンズの活動も刺激に

――この1年間でこだわったことや、これが決勝進出につながったなと感じていることを教えてください。

池田:素直に周りの芸人の意見を聞くことができるようになりました。昔は全部突っぱねていたんですけど、今回は相席スタートの山添(寛)、佐久間一行さん、ラフ次元の空(道太郎)、ダイタク、オダウエダとか、ほかの芸人たちからアドバイスもらって、それを反映させて作ってきた感じがあります。

純:(準決勝の)初日にやったネタはもともと番組でやったネタなので5分なくて、ライブでやってほしいと言われて5分にして。『キングオブコント』でやるとは考えてもなかったですが、運だし、縁だし、周りのニーズというか、というのを続けたら結果的に勝負するネタになったので。それは今までとは違いました。

――この芸人がいたから成長できたというような存在は?

純:ライスとサルゴリラです。メトロンズという演劇ユニットをやっているんですけど、2組は優勝していて、僕らだけしてなくて、僕らが優勝したらよりメトロンズに還元できる。2組が優勝しているというのは明らかに刺激というか、ケツを叩かれている格好になるので、そこはデカいです。

――メトロンズをやっていてよかったなと。

純:メトロンズはめっちゃ意味あると思います。メトロンズはもちろんお笑いもありますが、ウケさせるための演技というより、演技とかキャラクターの再現を1カ月間かけて稽古するので、自然とコントやるときに、ほかのコンビがやってないアプローチができているかもしれないし、それが個性になっているかもしれない。リアリティというところで、この間だからウケるというより、この間の方がこの2人の会話では成立するという考えは、メトロンズをやる前はなかった気がするので、それは強みなんじゃないかと思います。

――池田さんはいかがですか?

池田:『ゴッドタン』に出してもらったときに、劇団ひとりさんとおぎやはぎさんを交えたコントをやったんです。そのときに吉本ではない劇団ひとりさんとおぎやはぎさんから「あのコント面白かったよ」と言われて、「うわー! やったー!」って。それが俺の中で大きかったかもしれません。

純:NSCのときから池田とライスとかがよく劇団ひとりさんやおぎやはぎさんのDVDを貸し借りしていて、芸人始めたときの最初の青春みたいな。